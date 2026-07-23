Enormes incendios arrasan el sur de Europa y obligan a miles a evacuar

Violentos incendios forestales, avivados por el viento y las altas temperaturas, arrasan varias regiones del sur de Europa y provocaron el jueves la evacuación de miles de personas en Francia y España.

Este año es el segundo con más superficie quemada por incendios en la Unión Europea a estas alturas desde que empezaron los registros hace 20 años, según datos satelitales del sistema Effis analizados por la AFP.

Al menos tres bomberos murieron en los últimos días, dos en Francia y un efectivo en Italia.

En el sur de Francia, los bomberos luchan contra dos incendios de gran magnitud. Uno de ellos, en Le Porge, cerca de la ciudad de Burdeos (suroeste), afectó 4 mil 800 hectáreas, según la última estimación de los bomberos, y ha provocado más de 20 mil evacuaciones en la zona del bosque de las Landas de Gascuña.

Según varias fuentes consultadas por la AFP, el incendio habría sido provocado por trabajos de desbroce en un camino forestal.

Más de 12 focos de incendios este año

El otro incendio, que comenzó el martes al mediodía en un campo y se extiende por el departamento del Var, en el sureste de Francia, afectó 2 mil 700 hectáreas y más de 300 personas fueron evacuadas.

Durante la tarde, el prefecto, Simon Fabre, anunció que "el incendio se reavivó" y se reactivaron entre 50 y 100 focos.

Según el ministro francés del Interior, Laurent Nuñez, se registraron más de 12 mil 500 focos de incendios desde principios de año y ya se han quemado 44 mil hectáreas.

En Francia, nunca los incendios habían calcinado tanta superficie en esta época del año. España e Italia también están atravesando uno de sus peores años.

Los bosques arden con más facilidad porque la vegetación y los suelos europeos sufren desde hace meses una sequía acentuada por las olas de calor excepcionales que han atravesado el continente en junio y julio, y que han hecho evaporar más agua.

Es precisamente el cambio climático, causado principalmente por la combustión continuada del petróleo, del carbón y del gas, lo que vuelve más grave la sequía actual, concluyeron climatólogos del grupo World Weather Attribution en un estudio publicado el jueves.

Altas temperaturas y un suelo muy seco

En Italia, decenas de incendios forestales y de vegetación arrasan Sicilia, anunció el ministro del Interior, Matteo Piantedosi.

Un centenar de habitantes, así como 22 pacientes de una clínica en el centro de la isla, donde las temperaturas superaron los 40 °C en los últimos días, fueron evacuados el miércoles, según los bomberos.

Se han desplegado 6 mil efectivos y están operando 20 medios aéreos", declaró el miércoles por la noche el presidente de la región, Renato Schifani, quien precisó que cerca de 50 incendios -de los 344 reportados el miércoles- siguen activos.

Un portavoz de la Agencia de Protección Civil de Italia declaró a la AFP que los incendios son avivados por "temperaturas muy altas y un suelo muy seco".

También se registraron más de 160 incendios en las últimas 24 horas en Calabria, la región vecina.

Nuevas evacuaciones en España

En España, el incendio más importante se encuentra a unos 100 kilómetros al norte de Madrid, en la provincia de Guadalajara. Desde el jueves pasado, ha arrasado 32 mil hectáreas.

Además, las autoridades evacuaron este jueves a los 3 mil 500 habitantes de Aldea del Fresno, una localidad a 60 km al oeste de Madrid.

En total en toda la región de Madrid, donde varios fuegos forestales están activos en paralelo, hay en total "más de 10 mil" evacuados, según indicó el Gobierno regional de Madrid.

Contra el incendio declarado cerca de Aldea del Fresno trabajan "18 dotaciones de bomberos", junto a soldados de la Unidad Militar de Emergencias (UME), indicaron los servicios de emergencia, que agregaron que varias carreteras permanecen cortadas por las llamas.

En los últimos días se han declarado numerosos incendios en España.

En 2025, más de 393 mil hectáreas fueron devoradas por las llamas en España, según EFFIS, lo que representa el peor balance en la historia reciente del país.

Impulsados por la ola de calor que asfixia al país desde hace dos días, estos incendios forestales se propagan muy rápidamente, sobre todo en las zonas desérticas, donde la maleza constituye el combustible ideal para el rápido avance de las llamas.