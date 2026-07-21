España enfrenta el incendio forestal más difícil de extinguir

El incendio forestal declarado el jueves a un centenar de kilómetros al norte de Madrid, que ya calcinó 30 mil hectáreas, es "el más complejo" de extinguir de la historia reciente de España, alertó este martes el presidente regional de Castilla La Mancha.

El fuego en la provincia de Guadalajara, considerado como el más importante del año en el país, preocupa seriamente a las autoridades justo cuando este martes comenzó una nueva ola de calor.

En primera línea del calentamiento global, España sufrió en los últimos años olas de calor cada vez más prolongadas y frecuentes, con temperaturas superiores a los 40 °C, lo que crea condiciones propicias para incendios devastadores.

Decenas de municipios permanecen bajo vigilancia por el riesgo de propagación. AFP

Una densa columna de humo se elevaba de las montañas que rodean el pueblo de Tamajón, donde se ubica el puesto de mando de los bomberos, desde donde una periodista de AFP pudo observar la tarde del martes como los helicópteros y aviones se relevaban para lanzar agua sobre las llamas.

El fuego en Guadalajara "obligó el mayor despliegue [de bomberos] de la historia de la región", afirmó el presidente de Castilla La Mancha, Emiliano García Page, en declaraciones a periodistas.

El incendio es "el más complejo de los que se operaron en los últimos años en España", agregó.

Hasta 600 bomberos y "29 medios aéreos" combatieron las llamas "al mismo tiempo", dijo García Page.

El presidente regional mostró un leve optimismo al señalar que "empezamos a ver la luz más allá del humo", pero advirtió que todavía no se puede cantar victoria.

Según las autoridades, este incendio es complejo porque se declaró en una zona prácticamente despoblada, árida y con muchos matorrales, lo que facilitó su rápida propagación.

El fuego ha calcinado "30 mil hectáreas", indicó la ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, quien visitó Tamajón.

Unas mil 200 personas de 34 municipios han sido evacuadas preventivamente por el incendio, que no ha dejado víctimas, según indicaron en X los servicios de extinción y prevención de incendios (Infocam).

Según García Page, los bomberos "dan prácticamente por frenado el avance" del fuego hacia la ciudad de Soria (40 mil habitantes), en la región vecina de Castilla y León.

España ya sufrió uno de los incendios forestales más mortíferos de su historia reciente, que se desató en la sureña Andalucía el 9 de julio, causando 13 muertos y arrasando 7 mil hectáreas.

"Estamos atravesando semanas especialmente complejas y el riesgo de incendios continúa siendo muy elevado", advirtió este martes en rueda de prensa la portavoz del Gobierno, Elma Saiz.