Enfermera golpea a bebé recién nacida en hospital público de Turquía

Imágenes captadas por una cámara de seguridad han desatado una ola de indignación en Turquía tras documentar la violencia ejercida por una enfermera contra una bebé de apenas cinco días de nacida. El caso de Deniz Esin Bozoklar ha conmocionado a la opinión pública luego de que se confirmara que el maltrato sufrido en un hospital público le provocó discapacidades físicas y mentales permanentes.

Deniz Esin nació el 21 de mayo de 2021 en el Hospital de Formación e Investigación de Kahramanmaras, en el sur de Turquía.

Debido a su bajo peso al nacer, fue ingresada a la unidad de neonatología y colocada en una incubadora bajo observación médica. Durante varios días, sus padres no recibieron información sobre ninguna complicación grave en su estado de salud.

Los hechos ocurrieron el 26 de mayo de 2021, cuando la enfermera Hazel Dirik B. realizó un procedimiento de extracción de sangre que se prolongó por aproximadamente 14 minutos.

Las grabaciones de seguridad muestran cómo la trabajadora de la salud golpea repetidamente a la bebé en la cabeza, le aprieta con fuerza la pierna izquierda y la manipula de manera violenta. En las imágenes se observa que la recién nacida, que se movía con normalidad, queda repentinamente inmóvil.

Días después, el 31 de mayo, otra enfermera detectó que Deniz Esin presentaba hinchazón en la pierna izquierda y una inmovilidad inusual. Tras una revisión médica de urgencia, se confirmó que la bebé tenía la pierna rota, lo que llevó a la administración del hospital a revisar las grabaciones de las cámaras de seguridad, donde quedó registrada la agresión.

La familia denunció que el hospital ocultó deliberadamente lo ocurrido. Sin informar a los padres sobre el maltrato, la recién nacida fue trasladada a un hospital privado. Al recibir el alta médica, únicamente se les comunicó que su hija padecía parálisis cerebral, epilepsia y discapacidades físicas, sin explicar que estas condiciones eran consecuencia directa de la violencia sufrida en neonatología.

No fue sino hasta junio de 2024, tres años después de los hechos, que se inició formalmente un proceso judicial contra la enfermera Hazel Dirik B. por el delito de lesiones intencionales, con una posible pena de hasta tres años de prisión.

Fue en ese momento cuando la familia tuvo conocimiento pleno de que las discapacidades de su hija estaban relacionadas con una agresión física documentada en video.

El abogado de la familia calificó lo ocurrido no como una agresión aislada, sino como “salvajismo, abuso y tortura”, y denunció que la enfermera nunca fue detenida y continúa en libertad. Mientras tanto, Deniz Esin enfrenta secuelas irreversibles que la acompañarán durante toda su vida.