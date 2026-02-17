¡No era amor, era la policía! Falso regalo de San Valentín termina en detención de mujer | VIDEO

Autoridades del orden en Perú utilizaron un creativo operativo encubierto para capturar a una mujer reincidente en el tráfico de estupefacientes en la calle García Hurtado de Mendoza, en el distrito de Rímac.

El nombre de la presunta traficante es Katherine Fabiola Camacho Leguía; su captura se dio en el marco del 14 de febrero, Día del Amor y la Amistad, fecha en que la Policía Nacional del Perú (PNP) decidió jugar sus cartas con astucia.

Katherine Fabiola Camacho Leguía, de 35 años, señalada por las autoridades como una activa distribuidora de drogas en el Rímac, bajó la guardia por completo al creer que sería la protagonista de un detalle romántico.

Así fue el momento

Un suboficial del denominado Grupo Terna, caracterizado como el popular personaje 'El Patrón', llegó al lugar donde se encontraba la mujer portando globos y detalles alusivos al 14 de febrero.

La sospechosa, confiada por la temática festiva, salió de su vivienda para recibir el supuesto obsequio, momento en el cual fue rodeada y reducida por los agentes del Escuadrón Verde. A pesar de que Camacho Leguía intentó negar quién era al verse cercada por los efectivos, las labores de inteligencia previa fueron contundentes.

Tras su detención, la policía halló evidencias que la vinculan directamente con la venta de marihuana y cocaína. Cabe destacar que esta no es la primera vez que la intervenida enfrenta a la justicia.

Según registros oficiales, Katherine Camacho ya había sido capturada en julio del año pasado por el mismo delito de tráfico ilícito de estupefacientes, lo que agrava su situación legal actual debido a la reincidencia.

El coronel a cargo del operativo señaló que el uso de disfraces y situaciones cotidianas, como una entrega de regalos, son herramientas clave para capturar a sospechosos que suelen evadir los operativos convencionales.

La planificación de esta "sorpresa" tomó varias horas de vigilancia para asegurar que la captura fuera limpia y no pusiera en riesgo a los residentes de la zona. La detenida fue trasladada a la unidad especializada para las investigaciones correspondientes, bajo la supervisión del Ministerio Público, y podría enfrentar una pena de prisión efectiva dada su trayectoria delictiva en el último año.

