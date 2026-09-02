La Casa de la Moneda lanza la moneda de un dólar de Donald Trump

La Casa de la Moneda de Estados Unidos puso este miércoles a disposición del público los rollos y bolsas de la moneda de un dólar con el retrato del presidente Donald J. Trump, creadas como parte de las emisiones conmemorativas por el Semiquincentenario de Estados Unidos. La venta inicia a las 12:00 horas exclusivamente a través de la plataforma oficial de la institución.

Los productos incluyen un rollo con 25 monedas, disponible por 61 dólares, y una bolsa con 100 piezas, con un precio de 154,50 dólares. Durante las primeras 24 horas se estableció un límite de dos unidades por producto por hogar.

La pieza fue acuñada en la Casa de la Moneda de Filadelfia, tiene un acabado circulante y conserva su condición de moneda de curso legal, aunque no ha sido puesta en circulación. Pesa 8.1 gramos, con un diámetro de 26.49 milímetros, y no lleva marca de ceca.

En el anverso aparece un retrato de Trump acompañado de las inscripciones LIBERTY, IN GOD WE TRUST y 1776 ~ 2026. El diseño fue realizado por el grabador jefe de la Casa de la Moneda, Joseph Menna, a partir de una fotografía oficial de la Casa Blanca tomada por Daniel Torok.

El reverso muestra el Sello Presidencial, con el águila, la rama de olivo, las flechas y el escudo que incorpora el número 250. También figuran las leyendas UNITED STATES OF AMERICA y ONE DOLLAR.

La Casa de la Moneda de Estados Unidos lanzó la moneda de un dólar con el retrato de Donald Trump como parte de las emisiones del Semiquincentenario. Especial

Una característica distintiva de esta emisión es que 250,000 piezas fueron acuñadas el 4 de julio en Filadelfia y llevan una marca privada alusiva a esa fecha. Estas monedas fueron distribuidas aleatoriamente entre los rollos y bolsas disponibles para el público.

La emisión forma parte del programa autorizado para modificar temporalmente monedas estadounidenses durante 2026, con motivo de los 250 años de la independencia del país. La Casa de la Moneda destacó que estas piezas buscan combinar la numismática cotidiana con un diseño conmemorativo único, destinado a convertirse en un elemento destacado de las colecciones modernas.

El lanzamiento ha sido duramente criticado debido a que es la primera vez que se coloca a un personaje vivo en una moneda en circulación, algo que se había evitado para que no fuera considerado como un objeto de propaganda personal.