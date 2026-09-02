Irán amenaza con multas y confiscación a buques en Ormuz

Irán sumó más buques a una lista de los que considera que incumplen la normativa y que están sujetos a multas, confiscación o retención si intentan atravesar el estrecho de Ormuz, según una página web del Gobierno.

Teherán anunció el 24 de agosto que había incluido en una lista negra a 45 petroleros que habían infringido sus normas de navegación por el estrecho de Ormuz, y que tomaría medidas contra cualquier buque que realizara trasbordos, intensificando así sus amenazas a la vía navegable.

En una actualización publicada en la página web de la Autoridad del Estrecho del Golfo Pérsico (PGSA), organismo creado por Irán para gestionar Ormuz, se añadieron 11 buques más, con lo que el total en la lista negra subió a 56.

Fuentes del sector naviero indicaron el miércoles que la actualización se había realizado en las últimas 24 horas.

Las autoridades iraníes no respondieron a una solicitud de comentarios.

La lista de restricciones incluye superpetroleros, buques cisterna de gas natural licuado y de gas licuado de petróleo, entre otros.

"Cualquier buque que coopere con los buques incluidos en la lista (mediante trasvases de petróleo STS o transbordos) será añadido a la lista", indicó la PGSA en su página web.

"Para solicitar su eliminación, los buques deben presentar una solicitud formal con justificaciones".

Algunos de los buques mencionados que ya habían sido afectados eran propiedad de ADNOC Logistics and Shipping, de los Emiratos Árabes Unidos; de Navig8 Tankers, filial de ADNOC; y de la naviera nacional de Arabia Saudita, Bahri.

Tras el anuncio de los primeros petroleros incluidos en la lista negra, al menos tres refinerías de petróleo indias y una gran empresa energética mundial tenían previsto dejar de usar los buques por motivos de seguridad, informaron a Reuters a finales de agosto fuentes con conocimiento directo del asunto.

Es probable que las restricciones limiten aún más los esfuerzos por exportar petróleo a través del estrecho, que antes de la guerra gestionaba alrededor del 20% de los envíos mundiales de petróleo y gas natural licuado, pero cuyo tráfico se ha reducido desde entonces prácticamente a un goteo.

Estados Unidos impuso sanciones a la PGSA en mayo, lo que complica cualquier relación con este organismo, ya que podría dar lugar a la congelación de activos por parte del Tesoro de Estados Unidos si se realizan transacciones o se abonan comisiones.