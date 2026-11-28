Al menos 14 migrantes murieron durante la travesía marítima hacia las islas Canarias, luego de que la embarcación en la que viajaban fuera localizada el viernes cerca del archipiélago español. El nuevo balance se conoció este sábado, un día antes de las elecciones generales en España, cuya campaña estuvo marcada por intensos debates sobre la migración.

El ministro español de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, confirmó la cifra en su cuenta de X y expresó su pesar por lo ocurrido.

Anoche se confirmaron que son 14 las personas migrantes fallecidas en el cayuco llegado a El Hierro", escribió el funcionario, quien también recordó las condiciones que enfrentan quienes emprenden este peligroso recorrido.

"No suben por diversión a una patera o cayuco: lo hacen por desesperación", agregó.

Los cuerpos fueron desembarcados la noche del viernes en el puerto de La Restinga, en la isla de El Hierro, por agentes de los servicios de seguridad y personal sanitario, según constató un reportero de AFP.

Foto: AFP.

¿Cuántos migrantes viajaban en el cayuco que llegó a Canarias?

El primer balance de Salvamento Marítimo español, difundido el viernes, estimaba que había entre ocho y diez personas fallecidas en la precaria embarcación, localizada durante las primeras horas del día, a unos 70 kilómetros al suroeste de El Hierro.

Además de las víctimas mortales, otros 84 migrantes viajaban en el cayuco, entre ellos un menor de edad. Todos fueron rescatados y trasladados al puerto de La Restinga.

Entre los sobrevivientes también había seis personas con heridas graves, quienes fueron trasladadas el viernes para recibir "atención sanitaria urgente", de acuerdo con el reporte de Salvamento Marítimo.

Canarias enfrenta una fuerte presión migratoria

Desde hace varias semanas, la isla de El Hierro, que tiene casi 12 mil habitantes, registra una importante afluencia de migrantes que llegan después de realizar una peligrosa travesía marítima desde África. La situación llevó a las autoridades locales a declarar la emergencia social a comienzos de noviembre.

Las cifras del Ministerio del Interior muestran la magnitud de los arribos. Entre el 1 y el 15 de noviembre, 11 mil 37 personas llegaron al archipiélago de Canarias. Desde el inicio de 2026, los arribos irregulares suman 24 mil 364, frente a los 14 mil 690 registrados durante el mismo periodo de 2025.

La tragedia ocurrió en el último día de campaña electoral, en un proceso en el que la migración se convirtió en uno de los principales temas de discusión.

Este sábado, España celebra su jornada de reflexión antes de acudir a las urnas el domingo. Los sondeos daban como favorita a la derecha, aunque sin alcanzar la mayoría absoluta, por lo que podría necesitar el respaldo de la extrema derecha Vox para intentar formar gobierno.

Con información de AFP.