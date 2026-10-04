Elecciones en Brasil: Lula alista remontada y Flávio Bolsonaro festeja rumbo al balotaje

Tras confirmarse el escenario de segunda vuelta en las elecciones presidenciales de Brasil, los candidatos Luiz Inácio Lula da Silva y Flávio Bolsonaro fijaron sus posturas iniciales rumbo al balotaje del próximo 25 de octubre, marcando el arranque formal de una decisiva contienda de tres semanas por el Palacio del Planalto.

En un pronunciamiento desde San Pablo tras el cierre del escrutinio, el presidente Lula da Silva, de 80 años, reconoció que su equipo confiaba en resolver la elección en el primer turno, pero comparó la segunda vuelta con un tiempo extra futbolístico en el que buscará la victoria.

"Admito que estábamos convencidos de que íbamos a ganar en el primer turno, pero estamos en la prórroga y ahí es donde vamos a convencer al pueblo brasileño", afirmó el mandatario izquierdista ante sus simpatizantes.

Por su parte, desde Brasilia, el senador conservador Flávio Bolsonaro, de 45 años, manifestó su satisfacción por haber tomado la delantera en las urnas por más de dos puntos porcentuales sobre el oficialismo, destacando el respaldo popular a su plataforma política.

"Estoy muy feliz con la posibilidad real de que Brasil dé una respuesta definitiva eligiendo a un gobierno moderno", expresó el candidato de la oposición al valorar los resultados del cómputo oficial.

Ambos discursos abren una etapa de intensas negociaciones donde la capacidad de sumar apoyos de las fuerzas políticas minoritarias y convencer al electorado no alineado resultará determinante para definir al próximo presidente del gigante sudamericano.