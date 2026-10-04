Con 92% de urnas, Flávio Bolsonaro lidera a Lula y perfilan segunda vuelta

El senador Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente ultraderechista Jair Bolsonaro, aventaja en la primera vuelta de las presidenciales brasileñas al mandatario izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva, con más de 92% de las urnas contabilizadas.

Flávio Bolsonaro tiene 47,89% de los sufragios frente al 44,15% para Lula.

De 80 años, Lula busca un cuarto mandato y este domingo pidió defender la democracia contra la "barbarie" y el "negacionismo" que a su entender representa su rival.

El izquierdista ha hecho de la soberanía su bandera electoral y advierte contra la presión del presidente estadounidense, Donald Trump, quien extiende su área de influencia en la región con gobiernos de derecha en Argentina, Chile o Colombia.

Para Flávio Bolsonaro, de 45 años, Brasil "no puede soportar más sufrimiento, tantos impuestos altos, tantas mujeres muertas", dijo al votar en Rio de Janeiro.

El senador, poco conocido hace unos meses a nivel nacional y que se define más moderado que su padre, ha basado su campaña en la promesa de "rescatar" a Brasil en asuntos como la inseguridad rampante.

Las encuestas previeron una pequeña ventaja para Lula y un balotaje entre ambos candidatos el 25 de octubre, que se dará si ninguno de los dos candidatos supera el 50%.

Polarización

Lula cuenta con su base electoral en el empobrecido noreste, entre los votantes de bajos ingresos, los católicos y las mujeres.

"Quiero un Brasil con muchos derechos, derechos para la población, derechos humanos", dijo a la AFP Thifany Simoes, de 23 años, una cantante que votó por Lula.

Bolsonaro lidera en el sur, entre los más acomodados y los evangélicos.

"Voté por Flávio para no votar al Partido de los Trabajadores" de Lula, que "ya estuvo 20 años en el gobierno y no hizo nada", dijo en Brasilia Raphael Machado, un abogado de 45 años.

Unos 160 millones de ciudadanos estaban convocados a sufragar.

"Hice mi parte. ¡Estamos juntos", dijo el astro del fútbol Neymar en un mensaje en Instagram tras votar con la camiseta de su club, el Santos.

Hace cuatro años, el jugador apoyó a Jair Bolsonaro en su campaña por la reelección contra Lula.