EU hunde 16 buques iraníes en un día

WASHINGTON.– Estados Unidos destruyó 16 barcos con minas en las inmediaciones del estrecho de Ormuz, que se convirtió ayer en el principal escenario de la guerra que lleva 11 días entre EU e Irán, según el Comando Central estadunidense.

En tanto, el presidente Donald Trump, amenazó con utilizar el mismo tipo de bombardeo en Oriente Medio como lo ha hecho en el Caribe contra presuntas lanchas de narcotraficantes.

“Utilizaremos la misma tecnología y capacidad de misiles desplegada contra los narcotraficantes para eliminar permanentemente cualquier barco o buque que intente minar el estrecho de Ormuz. Serán reprimidos con rapidez y violencia. ¡Cuidado!”, publicó el republicano en Truth Social.

Desde septiembre de 2025, el ejército estadunidense emprendió una ofensiva contra embarcaciones en el Caribe, procedentes de Venezuela.

Trump equiparó la ofensiva contra el país sudamericano, para “eliminar de forma permanente” cualquier barco que coloque explosivos en el estrecho de Ormuz, añadió Trump.

“Si (Irán) ha puesto minas, y no tenemos informes de que así sea, y no las retira, las consecuencias militares alcanzarán niveles nunca vistos”, declaró.

Previamente, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, afirmó que la guerra concluirá “cuando el presidente Trump lo decida”.

Asimismo, la Marina de Estados Unidos rechazó las solicitudes de la industria naviera para dar escoltas militares a través del estrecho de Ormuz.

En tanto, el ministro de Exteriores de Irán, Abás Araqchi, negó que su país planeó ataques contra fuerzas estadunidenses antes de que ellos fueran atacados el 28 de febrero.

“La afirmación de que Irán planeaba atacar a Estados Unidos o a las fuerzas estadunidenses, ya fuera de forma preventiva o anticipatoria, es una mentira absoluta y descarada”, aseguró.

El jefe de la diplomacia iraní aseveró que el “único propósito de esa mentira es justificar la Operación Error Épico”, en la cual Estados Unidos y su aliado, Israel, atacaron Irán y abatieron al líder ayatola Alí Jamenei.

Araqchi describió esta ofensiva como “una aventura fallida diseñada por Israel y pagada por los estadunidenses de a pie”.

El canciller criticó que EU difunde datos falsos “para manipular los mercados”.

“Eso no los protegerá del tsunami inflacionario que han impuesto a los estadunidenses”, criticó.

Y enlistó el impacto económico de las ofensivas.

“Los mercados se enfrentan al mayor déficit de la historia: mayor que el embargo petrolero árabe (1973), la Revolución Islámica de Irán (1979) y la invasión de Kuwait (por Irak, en 1990) juntos”, expresó.

Por su parte, el ministro de Exteriores de Israel, Gideon Saar, declaró que su país no busca “una guerra interminable” y que acabará cuando consulte con EU el momento para ponerle fin.

A lo cual, la Guardia Revolucionaria iraní respondió: