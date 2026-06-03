Drones iraníes golpean aeropuerto de Kuwait; hay varios heridos

Drones iraníes impactaron en el Aeropuerto Internacional de Kuwait, un ataque que dejó varios heridos y obligó a suspender el tráfico aéreo, afirmaron este miércoles las autoridades de ese país del golfo Pérsico, aliado de Estados Unidos.

Este ataque pone a prueba el alto el fuego del 8 de abril, que en gran medida se ha mantenido pese a golpes esporádicos, después de más de un mes de guerra desencadenada por ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán.

Drones enemigos atacaron hoy la terminal de pasajeros (T1) del Aeropuerto Internacional de Kuwait, en el marco de una agresión iraní, lo que provocó importantes daños materiales y dejó varias personas heridas", indicaron las fuerzas militares en la red social X.

Sin precisar cuántos, el ejército añadió que los lesionados estaban recibiendo atención médica.

La agencia de noticias oficial Kuna informó que, ante la emergencia, la autoridad de aviación civil local suspendió el tráfico aéreo y desvió los vuelos a otras terminales.

Los Guardianes de la Revolución de Irán acusaron a Estados Unidos de atacar una torre de comunicaciones en la isla iraní de Qeshm, aunque no afirmaron de manera explícita haber atacado el aeropuerto de Kuwait.

"En respuesta a esta agresión, su base aérea y los helicópteros ubicados en uno de los países de la región, así como el cuartel general de la Quinta Flota estadounidense, fueron atacados con misiles y drones por la Fuerza Aeroespacial de los Guardianes de la Revolución", señalaron.

El aeropuerto de Kuwait ya había sido blanco de varios ataques antes de la entrada en vigor de la tregua entre Irán y Estados Unidos. Había reanudado por completo sus operaciones a principios de mes.

Irán acusa a Kuwait y a otros países del golfo de permitir que Estados Unidos lance ataques desde su territorio.

Antes, el ejército estadounidense había informado que había "neutralizado con éxito" una serie de ataques iraníes con misiles y drones contra Kuwait y Baréin, y de que había llevado a cabo bombardeos en la isla iraní de Qeshm.

"Dos misiles iraníes lanzados hacia Kuwait cayeron antes de alcanzar el territorio o se desintegraron en vuelo, y tres misiles lanzados contra Bahréin fueron interceptados inmediatamente por las defensas aéreas estadounidenses y bareiníes", precisó el Mando Central para Oriente Medio.

Las autoridades de Bahréin afirmaron que habían interceptado tres misiles y varios drones lanzados por Irán.

Un responsable emiratí pidió una posición unida del Golfo tras los ataques contra Kuwait y Baréin, según la prensa local.

Con información de AFP.

*mcam