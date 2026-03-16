Canciller iraní advierte a países no entrometerse; Trump espera ayuda de la OTAN

TEHERÁN.— Irán advirtió a otros países que si intervienen habrá “una escalada” en la guerra con Israel y Estados Unidos, al tiempo que Donald Trump dijo que la OTAN se enfrenta a un futuro “muy malo” si los aliados de su país no ayudan a abrir el estrecho de Ormuz.

La advertencia de Irán llegó luego de que el presidente de Estados Unidos lanzara un llamado internacional para garantizar la seguridad en el estratégico estrecho de Ormuz, por donde solía transitar una quinta parte de las exportaciones mundiales de hidrocarburos.

Alegando que el paraguas de seguridad estadunidense en Oriente Medio “atrae problemas en lugar de disuadirlos”, el canciller iraní Abbas Araqchi instó en X a los países vecinos del Golfo a “expulsar a los agresores extranjeros”.

Además, llamó a otras naciones del mundo a “abstenerse de cualquier acción que pueda llevar a una escalada”.

En una breve entrevista con The Financial Times, Trump afirmó ayer que, así como EU ha ayudado a Ucrania en la guerra con Rusia, espera que Europa contribuya en el estrecho de Ormuz, cuyo cierre ha disparado los precios de los hidrocarburos en todo el mundo.

“Si no hay respuesta o si es una respuesta negativa (a la petición estadunidense), creo que será muy malo para el futuro de la OTAN”, añadió.

Trump también dijo que su visita a China, donde tiene previsto reunirse con su par Xi Jinping, podría posponerse, al intentar presionar a Pekín para que ayude en la reapertura de Ormuz.

“Es apropiado que las personas que se benefician del estrecho (de Ormuz) ayuden a garantizar que no ocurra nada malo allí”, expresó Trump.

El Financial Times informó que los ministros de Relaciones Exteriores de la Unión Europea debatirán la ampliación de la misión naval regional del Bloque Aspides, que protege el tráfico marítimo contra los ataques hutíes en el mar Rojo, para incluir el estrecho de Ormuz.

Niegan negociación

Tras más de dos semanas de guerra, ninguna de las partes ha moderado su retórica. En una entrevista con NBC News, Trump aseguró que Irán quiere sentarse a negociar, pero que EU seguirá adelante con su ofensiva.

“Irán quiere llegar a un acuerdo y yo no quiero hacerlo porque las condiciones aún no son lo suficientemente buenas”, dijo a la cadena estadunidense.

Sin embargo, el canciller iraní afirmó que su país no está interesado en mantener conversaciones.

“Nunca hemos pedido un alto al fuego, y nunca hemos pedido ni siquiera negociaciones”, declaró Araqchi a la CBS. “Estamos dispuestos a defendernos durante el tiempo que sea necesario”.

“No es una guerra de supervivencia. Somos lo suficientemente estables y fuertes. No vemos ninguna razón por la que debamos hablar con los estadunidenses, porque ya estábamos hablando con ellos cuando decidieron atacarnos”, agregó Araqchi en la entrevista emitida ayer.

Los decesos en dos semanas

Irán: 1,200, reportó el Ministerio iraní de Salud.

Israel: 12 a 14, según un balance de la AFP.

Líbano: 826, informó el Ministerio libanés de Salud.

Irak: 49, según un balance de la AFP.

Región del Golfo: 28, han contabilizado autoridades de los países.