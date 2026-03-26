Irán lanzó una ofensiva con misiles y drones contra Israel

Irán aseguró haber ejecutado una nueva ofensiva con misiles y drones contra objetivos en Israel y en varios países del Golfo donde operan fuerzas de Estados Unidos, en una jornada que amplía el alcance regional del conflicto iniciado a finales de febrero.

Los ataques, en los que se utilizaron proyectiles de largo y medio alcance y drones destructivos, fueron dirigidos contra Israel, Emiratos Árabes Unidos, Catar, Kuwait y Baréin”, indicaron los Guardianes de la Revolución en un comunicado difundido por medios estatales.

El mismo reporte señaló que una instalación vinculada al sistema de defensa aérea estadunidense Patriot fue alcanzada en Baréin, como parte de estas acciones coordinadas.

Irán amplía ofensiva con misiles

La ofensiva iraní incluyó el uso de armamento de distinta capacidad, en lo que representa una de las operaciones más extensas en varios frentes desde el inicio de la guerra. Además de Israel, los ataques alcanzaron países del Golfo que mantienen presencia militar o cooperación con Estados Unidos.

El despliegue de drones de “vuelo autónomo” y misiles de largo alcance evidencia una estrategia dirigida a ampliar el radio de impacto más allá del territorio israelí, incluyendo infraestructuras consideradas estratégicas.

En paralelo, el ejército de Israel confirmó que llevó a cabo una nueva oleada de bombardeos contra objetivos en la capital iraní.

Completamos una oleada de ataques a gran escala dirigidos contra la infraestructura del régimen en el corazón de Teherán”, informaron las fuerzas armadas en un comunicado oficial.

Estos ataques forman parte de la campaña militar sostenida por Israel en territorio iraní, mientras continúan los intercambios de fuego entre ambas partes.

Israel intensifica ataques en región

La actividad militar israelí también se extendió a otros frentes. En Líbano, medios locales reportaron bombardeos en los suburbios del sur de Beirut, zona considerada bastión del movimiento Hezbolá.

Testigos y periodistas reportaron explosiones durante la madrugada, mientras imágenes difundidas mostraban columnas de humo elevándose desde áreas impactadas. El ataque ocurrió después de que el ejército israelí emitiera avisos generales de evacuación en días previos.

El mando militar israelí reconoció además la necesidad de incrementar su capacidad operativa en el frente libanés.

En el frente libanés, la zona defensiva de avanzada que estamos creando requiere fuerzas adicionales”, declaró el portavoz militar Effie Defrin.

“Para eso se necesitan más soldados”.

La presión sobre el despliegue militar también fue señalada por figuras políticas dentro de Israel. El líder opositor Yair Lapid advirtió sobre el impacto de la guerra en múltiples frentes.

“El gobierno está enviando al ejército a una guerra en múltiples frentes, sin una estrategia, sin los medios necesarios y con muy pocos soldados”, afirmó.

Las declaraciones se producen en un contexto en el que Israel mantiene operaciones simultáneas en Líbano, Siria y Gaza, además de los ataques directos contra Irán. La combinación de estos frentes ha incrementado la presión sobre las fuerzas armadas y ha elevado el riesgo de una escalada regional sostenida.

Con información de AFP y Reuters.