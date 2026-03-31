Europa limita operaciones militares de Estados Unidos en la guerra con Irán

La tensión entre Washington y sus aliados europeos se profundizó este martes, cuando Francia, Italia y España confirmaron medidas que restringen el apoyo a las operaciones militares estadounidenses e israelíes contra Irán.

En el caso francés, diplomáticos occidentales señalaron que se negó el sobrevuelo de su espacio aéreo a aviones israelíes que transportaban armas estadounidenses, una decisión inédita desde el inicio del conflicto el 28 de febrero.

Italia, por su parte, rechazó el aterrizaje de bombarderos estadounidenses en la base aérea de Sigonella, Sicilia, debido a que no se había solicitado autorización ni consultado a los mandos militares italianos, como establecen los tratados bilaterales.

España anunció el cierre de su espacio aéreo a aviones estadounidenses implicados en los ataques, con el presidente Pedro Sánchez y la ministra de Defensa Margarita Robles subrayando que solo se permitirá el uso de bases españolas para la defensa colectiva de la OTAN.

Reacción de Donald Trump

El presidente Donald Trump reaccionó con dureza a estas decisiones, acusando a Francia de ser “muy poco útil” en relación con el “Carnicero de Irán” y advirtiendo que Estados Unidos “lo recordará”.

En publicaciones en Truth Social, Trump reiteró sus críticas hacia los aliados europeos, a quienes ya había calificado de “cobardes” por su falta de apoyo en la ofensiva contra la república islámica.

El mandatario también señaló al Reino Unido por su escasa colaboración, justo cuando el Palacio de Buckingham confirmó la visita de Estado del rey Carlos III y la reina Camila a Estados Unidos a finales de abril.

La operación militar conjunta de Estados Unidos e Israel contra Irán comenzó el 28 de febrero con el objetivo de destruir las capacidades de misiles y drones iraníes, además de afectar a la Armada y Fuerza Aérea del país.

Las restricciones impuestas por varios países europeos reflejan la división dentro de la OTAN respecto a la estrategia estadounidense y la legalidad de los ataques.

Con información de Reuters.