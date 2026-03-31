Llega a Matanzas, Cuba, tanquero ruso con 730 mil barriles de crudo

Un tanquero ruso arribó este martes al puerto de Matanzas con 730,000 barriles de crudo, el primer cargamento que recibe Cuba desde enero, en un contexto de crisis energética agravada por restricciones internacionales y escasez de suministros.

El buque “Anatoly Kolodkin”, sujeto a sanciones de Estados Unidos, entró a la terminal petrolera alrededor de las 08:15 horas locales, según reportes de la agencia AFP.

La llegada del cargamento fue posible tras una decisión del presidente Donald Trump, quien permitió de forma excepcional el suministro de petróleo ruso a la isla.

Desde la Casa Blanca se aclaró que no se trata de un cambio estructural en la política de sanciones, sino de una medida de carácter humanitario.

Permitimos que este barco llegue a Cuba con el fin de satisfacer las necesidades humanitarias del pueblo cubano”, declaró la portavoz Karoline Leavitt, subrayando que estas decisiones se evaluarán caso por caso.

Crisis energética y dependencia del exterior

La situación energética en Cuba se deterioró significativamente desde enero, tras la interrupción del suministro de crudo venezolano, en un contexto marcado por la captura de Nicolás Maduro, aliado clave de La Habana.

La isla enfrenta apagones recurrentes, escasez de gasolina y limitaciones en el transporte público, lo que ha impactado sectores estratégicos como el turismo, el níquel y el tabaco.

La isla enfrenta apagones recurrentes, escasez de gasolina y limitaciones en el transporte público. AFP

Con una producción interna de aproximadamente 40,000 barriles diarios, el país depende de importaciones para cubrir su demanda de combustibles refinados, especialmente diésel.

Expertos coinciden en que el envío representa solo un alivio parcial. El especialista energético Jorge Piñón, de la Universidad de Texas, señaló que el crudo deberá ser refinado antes de su uso, un proceso que podría tomar semanas.

Por su parte, el economista Ricardo Torres, de la Universidad Americana de Washington, advirtió que el suministro “no resuelve la magnitud del déficit”, ya que los problemas del sistema energético cubano son de carácter estructural.

Según estimaciones, el combustible derivado de este cargamento podría cubrir apenas dos semanas de demanda.

Reacciones en Matanzas

En la bahía de Matanzas, residentes observaron la llegada del buque con expectativas moderadas.

Eso es fundamental para poder subsistir porque el país está parado”, expresó un habitante local. Otros ciudadanos señalaron que el envío resulta insuficiente para cubrir las necesidades energéticas del país.

La administración de Donald Trump ha justificado el endurecimiento del bloqueo petrolero al considerar a Cuba una “amenaza excepcional” por sus vínculos con Rusia, China e Irán.

Analistas como Ricardo Herrero, del Cuba Study Group, sostienen que la estrategia busca presionar al gobierno cubano para obtener concesiones políticas sin provocar un colapso total.

Desde finales de 2024, Cuba ha registrado al menos siete apagones nacionales, algunos de los cuales derivaron en protestas sociales poco habituales en la isla.

El deterioro del sistema energético refleja la combinación de factores externos, restricciones comerciales y limitaciones estructurales internas.

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