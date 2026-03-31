Rey Carlos visitará Estados Unidos en medio de tensiones con Trump

El Palacio de Buckingham anunció que el rey Carlos III y la reina Camila realizarán una visita de Estado a Estados Unidos a finales de abril, en un viaje de gran repercusión mediática. El Gobierno británico espera que la visita contribuya a reparar las relaciones con Donald Trump, deterioradas en el contexto de la guerra con Irán.

El viaje, planeado desde hace tiempo, conmemorará el 250 aniversario de la independencia de Estados Unidos del dominio británico. Tras su paso por Washington, la pareja real visitará también las Bermudas.

Será la primera visita de Estado de un monarca británico desde 2007, cuando la reina Isabel II realizó el cuarto viaje de este tipo durante su reinado. El Palacio de Buckingham destacó que el programa celebrará los vínculos históricos y la relación bilateral moderna entre el Reino Unido y Estados Unidos, y subrayó que la visita se realiza por recomendación del Gobierno británico.

El presidente Donald Trump confirmó que la visita comenzará el 27 de abril y que al día siguiente se celebrará una cena de gala en la Casa Blanca. En su red Truth Social, escribió: “Estoy deseando pasar tiempo con el rey, a quien respeto enormemente. ¡Será FANTÁSTICO!”.

Tensiones políticas recientes

Las relaciones entre Trump y el primer ministro británico Keir Starmer se han tensado debido a la negativa inicial del Reino Unido a involucrarse en la guerra contra Irán y a la decisión de no permitir el uso de bases británicas para los ataques iniciales.

“Era la relación más sólida de todas. Y ahora tenemos relaciones muy fuertes con otros países de Europa", declaró el presidente estadunidense.

Aunque posteriormente se autorizó a las fuerzas estadounidenses a realizar lo que Starmer denominó “ataques defensivos”, Trump ha criticado repetidamente al líder británico, afirmando que “no es Winston Churchill” y que ha debilitado una alianza históricamente estrecha.

El mandatario estadounidense también ridiculizó la oferta británica de enviar más recursos militares a la región y, en paralelo al anuncio de la visita real, lanzó nuevas críticas contra los países que no apoyaron plenamente la operación y que ahora enfrentan dificultades para conseguir combustible para aviones, señalando específicamente al Reino Unido.

"Tendrán que empezar a aprender a luchar por ustedes mismos, Estados Unidos ya no estará ahí para ayudarlos, igual que ustedes no estuvieron ahí para nosotros", escribió en Truth Social.

Además del conflicto con Irán, Trump cuestionó el acuerdo británico con Mauricio para transferir la soberanía de las islas Chagos, donde se encuentra la base aérea estratégica de Diego García, calificándolo de “gran error”.

Con información de Reuters.