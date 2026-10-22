Lula dice que derrotará al "imperio digital" de Meta; busca el voto de los mayores de 60

El presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva llamó este jueves a derrotar al imperio digital de Meta, tras denuncias de su campaña contra el gigante tecnológico por supuesta interferencia de cara al balotaje del domingo en Brasil.

Tras perder la primera vuelta (45 por ciento) frente a Flávio Bolsonaro (47 por ciento), el izquierdista Lula y el senador conservador se ponen codo a codo con el 50 por ciento de la intención de voto, según una encuesta divulgada este jueves por el instituto Datafolha.

Meta, dueña de Facebook, Instagram y WhatsApp, es blanco de denuncias del equipo lulista por supuestamente perjudicarlo con restricciones a contenidos proselitistas. Aunque la empresa estadounidense niega las acusaciones, ha admitido fallos atribuidos a "problemas técnicos" que no habrían afectado solo a Brasil.

Meta (...) ya engañó mucho, pero ahora tendrá que encuadrarse en las buenas costumbres", dijo Lula durante un 'live' del "Ejército de Lula", un canal de WhatsApp con más de ocho millones de seguidores.

Denuncia ante el TSE y secreto bancario

La campaña de Lula presentó el miércoles una denuncia por manipulación algorítmica contra Meta ante el Tribunal Superior Electoral (TSE) y pidió la revocación de la candidatura de Bolsonaro, porque supuestamente se benefició de la interferencia. Meta asegura que cumple las órdenes del TSE para garantizar igualdad en la distribución de contenidos a ambos candidatos.

A tres días de las urnas, los abogados del presidente entregaron al TSE documentación para romper el secreto bancario de Lula y allegados, tras un desafío a Bolsonaro para que hiciera lo mismo. Ambas campañas acordaron presentar los documentos hasta la medianoche de este jueves, en medio de acusaciones cruzadas de corrupción.

El peso de la "generación Lula"

Rony Amaral, de 71 años, teme que Bolsonaro recorte drásticamente el gasto en salud y pensiones si gana la segunda vuelta, por lo que apoya a Lula. Él y su madre, Aisa, de 91 años, forman parte de un grupo cada vez mayor de votantes en un Brasil que envejece rápidamente.

Desde 2010, el número de votantes mayores de 60 años ha aumentado 74 por ciento, según el IBGE, y hoy representan casi 25 por ciento del electorado brasileño.

"Lo que veo es un temor entre las personas mayores de 60 años a quedarse sin asistencia", afirmó Amaral. "Incluso algunos de la derecha comparten este temor".

Según la empresa de sondeos Quaest, Lula lidera entre las personas mayores con 48 por ciento de intención de voto, frente a 42 por ciento de Bolsonaro.

Pese a su peso creciente, las personas mayores han sido tradicionalmente ignoradas en las campañas, señaló Cila Schulman, directora ejecutiva de la firma Ideia.

La campaña de Lula se dirige ahora a la "generación Lula", mayores de 70 años de edad similar a la del presidente, que tiene 80, con la esperanza de superar la diferencia de dos puntos de la primera vuelta. El partido lanzó un sitio web para convencerlos de acudir a las urnas.

"En la primera vuelta no me sentía muy entusiasmada, pero ahora que la carrera está tan reñida, voy a votar", afirmó Ana dos Reis, de 76 años, de un barrio de bajos ingresos del norte de São Paulo.

A diferencia de los jóvenes, que según las encuestas tienden a apoyar a Bolsonaro, el respaldo de los mayores a Lula se vincula con los recuerdos de aumentos del salario mínimo y de inversión en salud pública, explicó Schulman.

"Es un recuerdo que los jóvenes no tienen", señaló.

La campaña de Bolsonaro no respondió a las solicitudes de comentarios, pero aún puede contar con muchos votantes de edad avanzada, como Isaltina Rosa Peixoto, de 73 años.