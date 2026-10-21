Trump cae a 31 por ciento de aprobación, el nivel más bajo de sus dos mandatos

El índice de aprobación del presidente Donald Trump cayó a un mínimo histórico, con los estadounidenses preocupados por los elevados precios de la gasolina y al parecer dispuestos a castigar al Partido Republicano en las elecciones al Congreso del 3 de noviembre, según una encuesta de Reuters/Ipsos.

Alrededor de 31 por ciento de los estadounidenses aprueba la labor de Trump en el cargo, lo que supone un descenso de un punto porcentual con respecto a dos semanas antes y el nivel más bajo de cualquiera de sus dos mandatos, según reveló la encuesta, realizada a lo largo de cuatro días y que finalizó el lunes.

Otra encuesta, de Washington Post/ABC/Ipsos, difundida el lunes, situó la aprobación en un mínimo de 33 por ciento, según Al Jazeera. En ese sondeo, 7 de cada 10 encuestados dijeron que la gasolina se está volviendo inasequible.

Una encuesta de NBC concluyó que 71 por ciento cree que el país va por mal camino.

Gasolina cara y guerra pesan en las urnas

La desaprobación ha aumentado de forma sostenida en los últimos meses, sobre todo desde el 28 de febrero, cuando comenzó la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, según Al Jazeera.

El alto el fuego con Irán colapsó en julio y Washington y Teherán reanudaron los combates, de acuerdo con reportes de NPR y WHSV. Irán bloqueó el estrecho de Ormuz, por donde pasa una parte clave del petróleo mundial.

El precio promedio de la gasolina en Estados Unidos es de 4.37 dólares por galón, según AAA citada por Slate. Trump había prometido gasolina "por debajo de 2 dólares" el galón. El diésel superó recientemente los 6 dólares, lo que encarece los costos de agricultores y transportistas.

Estados Unidos liberó millones de barriles de su reserva estratégica de petróleo, que está en su nivel más bajo en 44 años, según Slate. Algunos estados republicanos, como Texas y Ohio, recortaron temporalmente los impuestos a la gasolina.

A la pregunta de por qué partido votarían si las elecciones al Congreso se celebraran hoy —lo que se conoce como una pregunta de "voto genérico"—, alrededor de 47 por ciento de los votantes registrados en la encuesta nacional se decantó por los demócratas y 35 por ciento por los republicanos.

La ventaja de 12 puntos a favor de los demócratas fue la mayor registrada en el actual ciclo electoral y podría reforzar las esperanzas demócratas de hacerse con el control de la Cámara de Representantes y del Senado.

Una encuesta de NBC halló que 55 por ciento votaría por los demócratas si los comicios fueran hoy. Otra del New York Times y Siena College en cinco estados republicanos mostró que los votantes desaprueban el manejo de Trump de los precios de la gasolina más que cualquier otro tema, según Slate.

Para los republicanos, perder el control de cualquiera de las dos cámaras podría complicar la agenda de Trump en los dos últimos años de su mandato.

Las encuestas de voto genérico son sondeos nacionales que ofrecen una visión general de qué partido desean los encuestados que esté al mando en el Congreso.

Aunque estas encuestas reflejan la opinión pública a nivel nacional, no captan todos los matices de las contiendas estado por estado y distrito por distrito que determinan el control del Senado y la Cámara de Representantes, contiendas en las que los republicanos cuentan con algunas ventajas estructurales.

La encuesta, realizada en línea, recabó las respuestas de mil 679 adultos estadounidenses, entre ellos mil 279 votantes inscritos. Los resultados de la encuesta tenían un margen de error de 2 puntos porcentuales para el conjunto de los encuestados y de 3 puntos para los votantes inscritos.