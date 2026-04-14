Marco Rubio recibe a embajadores de Israel y Líbano; busca alcanzar un acuerdo de paz

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, recibió este martes en Washington a los embajadores de Líbano e Israel para mantener las primeras conversaciones de paz directas entre ambos países en varias décadas.

Rubio actúa como mediador en el diálogo entre el enviado israelí Yechiel Leiter y la representante libanesa Nada Hamadeh Moawad.

El secretario invitó a Israel y al Líbano a aprovechar una "oportunidad histórica" para la paz.

"Esta es una oportunidad histórica. Somos conscientes que afrontamos décadas de historia y de complejidades que nos han traído hasta este momento único y la oportunidad que se nos presenta aquí", dijo Rubio en el Departamento de Estado al dar la bienvenida a los embajadores de ambos países.

"La esperanza hoy es que podamos delinear un marco sobre el cual pueda desarrollarse una paz actual y duradera", agregó.

Previo al encuentro, el grupo libanés Hezbollah, que combate a las fuerzas israelíes en el sur del país y no participa en las negociaciones, pidió que la reunión fuera cancelada.

Italia suspende acuerdo de defensa con Israel

La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, anunció que su Gobierno ha suspendido un acuerdo de cooperación en materia de defensa con Israel, reflejando el deterioro de las relaciones entre dos aliados históricos en medio de la creciente tensión en Oriente Medio.

Aunque se había mostrado como uno de los principales apoyos de Israel en Europa, en las últimas semanas ha criticado los ataques israelíes contra el Líbano, que han dejado cientos de muertos y miles de heridos. La situación se agravó después de que tropas israelíes efectuaran disparos de advertencia contra fuerzas italianas desplegadas en el Líbano bajo mandato de la ONU, dañando un vehículo.

“Ante la situación actual, el Gobierno ha decidido suspender la renovación automática del acuerdo de defensa con Israel”, declaró Meloni durante una visita a Verona. Según una fuente cercana al asunto, la decisión fue tomada el lunes junto con los ministros de Relaciones Exteriores y Defensa, Antonio Tajani y Guido Crosetto, además del viceprimer ministro Matteo Salvini.

El Ministerio de Relaciones Exteriores israelí evitó pronunciarse sobre el anuncio, que sorprendió por marcar un giro respecto a la postura previamente cautelosa de Roma.

La oposición italiana había reclamado la suspensión del acuerdo, y la líder del Partido Demócrata, Elly Schlein, celebró la medida, añadiendo que Italia debería también respaldar la suspensión del Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea e Israel.

Con información de Reuters y AFP.