Hezbollah no acatará los resultados de la negociación entre Israel y Líbano

El grupo armado Hezbollah declaró que no acatará ninguno de los acuerdos que puedan surgir de las negociaciones entre Israel y Líbano que se realizan hoy en Estados Unidos, según afirmó Wafiq Safa, alto miembro del consejo.

En una entrevista, Safa señaló que el grupo no está interesado en los resultados de dichas conversaciones: “No estamos obligados por lo que acuerden”, afirmó.

Está previsto que embajadores de Líbano e Israel se reúnan hoy en Washington. Será la primera vez en décadas que representantes de ambos países, que no mantienen relaciones diplomáticas, participen en conversaciones directas.

Un funcionario del Departamento de Estado declaró a AFP que “esta conversación abordará el diálogo en curso sobre cómo garantizar la seguridad a largo plazo de la frontera norte de Israel y apoyar la determinación del gobierno del Líbano de recuperar la plena soberanía sobre su territorio”.

Por su parte, Shosh Bedrosian, portavoz del gobierno israelí, aseguró que “este diálogo entre Israel y Líbano tiene como objetivo desarmar a la organización terrorista Hezbollah, expulsarlos del Líbano y establecer relaciones pacíficas entre nuestros dos países”. Añadió: “No discutiremos un alto el fuego con Hezbollah, que continúa llevando a cabo ataques indiscriminados contra Israel y nuestros civiles”.

¿Cómo surgió Hezbollah?

Hezbollah surgió en 1982, en medio de la invasión israelí al Líbano y bajo la influencia directa de la Revolución Islámica de Irán. En aquel momento, las comunidades chiitas del sur del país se encontraban desprotegidas y marginadas, lo que facilitó la aparición de un movimiento armado que buscaba resistir la ocupación israelí y ofrecer un nuevo liderazgo político-religioso.

Con el apoyo de la Guardia Revolucionaria iraní, que envió asesores militares y financiamiento, un grupo de clérigos chiitas libaneses, entre ellos Abbas al-Musawi y Subhi al-Tufayli, sentaron las bases de lo que pronto se conocería como Hezbollah, el “Partido de Dios”.

Desde sus primeros años, Hezbollah se definió como una organización de resistencia contra Israel, pero también como un proyecto político inspirado en el modelo jomeinista de Irán. Su ideología combinaba el chiismo duodecimano con un fuerte discurso antiisraelí y antioccidental, lo que le permitió ganar legitimidad entre sectores de la población libanesa que se sentían abandonados por el Estado.

A lo largo de la década de 1980, el grupo se consolidó como una milicia capaz de realizar ataques contra fuerzas israelíes y occidentales en el Líbano, mientras desarrollaba una estructura social que incluía escuelas, hospitales y servicios comunitarios.