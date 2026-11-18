Más de una decena de colegios de Galicia, en el noroeste de España, fueron evacuados el miércoles luego de recibir mensajes de correo electrónico con amenazas de bomba que resultaron ser falsas, informó la Policía Nacional. Los hechos se producen después de una serie de alertas similares registradas en otros países europeos.

Un portavoz policial explicó que los correos fueron enviados directamente a los centros educativos, aunque no dio detalles sobre el contenido de los mensajes. Tampoco pudo precisar la cantidad exacta de escuelas afectadas.

Después de recibir las advertencias, unidades especializadas acudieron a revisar las instalaciones. Las inspecciones concluyeron sin que se encontraran explosivos ni objetos sospechosos.

Amenazas similares en otros países de Europa

Las evacuaciones en Galicia se suman a una serie de falsas alarmas y ataques informáticos que han afectado distintos sectores en Europa. Entre los objetivos mencionados en incidentes recientes figuran supermercados, bancos de sangre, sistemas de tráfico aéreo y estaciones de radio y televisión.

Una semana antes, miles de escuelas en Italia recibieron correos electrónicos con amenazas similares. En respuesta, el Gobierno italiano indicó que los edificios públicos solo debían ser desalojados cuando hubiera pruebas concretas de que existía un peligro.

También se registraron advertencias dirigidas a centros educativos de Escocia, Irlanda del Norte y la República de Irlanda. Las autoridades de esos territorios informaron que los mensajes procedían del extranjero, pero determinaron que se trataba de engaños, por lo que permitieron que las clases continuaran.

Rusia, bajo sospecha por una posible campaña de desestabilización

Algunos funcionarios europeos sospechan que Rusia podría estar detrás de una serie de acciones orientadas a provocar alteraciones en la vida cotidiana de los países que respaldan a Ucrania tras la invasión rusa.

Las autoridades de Moscú han negado cualquier vínculo con estos hechos y acusan a los gobiernos occidentales de promover una campaña para desprestigiar al país.

En el caso de Galicia, las revisiones policiales no encontraron indicios de explosivos, por lo que las amenazas no se tradujeron en un riesgo material para las comunidades escolares.

Con información de Reuters.