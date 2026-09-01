Pacto petrolero con Venezuela será por un siglo; regalías, sólo por 25 años

El gobierno estadunidense de Donald Trump presentó detalles del acuerdo petrolero con Venezuela que, según la Casa Blanca, otorgará a Estados Unidos una participación mayoritaria y amplios derechos de control sobre reservas venezolanas estimadas en más de 65 mil millones de barriles de petróleo.

Según el anuncio, las autoridades venezolanas otorgaron a North American Blue Energy Partners (NABEP), la empresa estadunidense que la Casa Blanca eligió como socio para este acuerdo, concesiones por 100 años para operar 17 yacimientos petroleros.

La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, aseguró el sábado que el acuerdo se aplicará durante 25 años y que Venezuela mantiene la propiedad de los 17 “campos estratégicos”.

Uno de los elementos centrales del acuerdo es que NABEP concederá a la Oficina de Capital Estratégico del Departamento de Guerra de EU una participación accionaria de 35% en su empresa matriz.

Además, el Departamento de Estado (DOS) tendrá derecho a comprar, al costo de producción, 20% del petróleo producido por los yacimientos actuales y futuros que opere la compañía.

Esto garantizará un suministro estable de petróleo de bajo costo que puede facilitar el reabastecimiento de la Reserva Estratégica de Petróleo de EU y proporcionar suministro para usos militares y otros usos sensibles.

El DOS también tendrá derecho de primera opción para adquirir 80% restante de la producción en situaciones de emergencia en el hemisferio.

El pacto considera igualmente que Washington tendrá poder de veto sobre el nombramiento de integrantes de la junta directiva y la mayoría de sus miembros deberán ser ciudadanos estadunidenses.

El acuerdo también contempla que NABEP destine hasta 100 mil millones de dólares a nueva infraestructura energética en Venezuela para incrementar rápidamente la producción.

La Casa Blanca calcula además que el gobierno venezolano podría recibir alrededor de 200 mil millones de dólares en regalías e impuestos durante los primeros 25 años de operación, que serían destinados a financiar la reconstrucción y programas de desarrollo social.

La Casa Blanca presentó el acuerdo como parte de su estrategia para reforzar su influencia en América Latina bajo la Doctrina Monroe ante el “saqueo” de recursos en Venezuela por parte de “actores extranjeros malintencionados en beneficio de adversarios estadunidenses como Cuba, Rusia y China”.

Chevron y otras, cerca de acuerdo

CARACAS.— Las empresas estadunidenses Chevron y GE Vernova, la india ONGC, la italiana Eni y la colombiana Geo Park están a punto de firmar acuerdos definitivos en Venezuela, para desarrollar proyectos energéticos, según cinco fuentes cercanas a los preparativos.

La mayoría de los acuerdos implica la finalización de un proceso de seis meses para migrar contratos petroleros a una nueva Ley de Hidrocarburos, que ahora otorga mayor flexibilidad a las empresas extranjeras para expandir y operar yacimientos, exportar el petróleo y obtener ingresos por su venta.

Otros acuerdos establecen condiciones para nuevos proyectos de energía y electricidad.

La estadunidense Chevron está intentando añadir a su cartera un bloque en la vasta Faja del Orinoco, lo que permitiría expandir uno de sus proyectos conjuntos con la estatal PDVSA, según dos fuentes.

Chevron también pretende negociar una zona en Monagas Norte, en el este de Venezuela, que podría convertirse en una fuente clave de diluyentes para su producción de petróleo extrapesado.

Reuters