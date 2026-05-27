Debate con Trump hizo pensar a Jill Biden que su esposo sufría un derrame cerebral

La ex primera dama de Estados Unidos, Jill Biden, afirma en una entrevista que será publicada en breve que pensó que su marido, el presidente Joe Biden, estaba sufriendo un derrame cerebral durante un debate televisado con Donald Trump en 2024.

"Estaba asustada, porque nunca había visto a Joe así, ni antes ni después. Nunca", dijo al programa "CBS News Sunday Morning" como parte de una entrevista que se emitirá este fin de semana.

"No sé qué pasó", añadió en el fragmento de la entrevista difundido el miércoles.

"Mientras lo miraba, pensé: 'Oh, Dios mío, está teniendo un derrame cerebral'. Y me dio un miedo terrible", confesó.

En el debate, el entonces presidente Joe Biden, de 81 años, se trabó al hablar, se quedó varias veces con la boca abierta y perdió el hilo de sus ideas mientras luchaba por responder a su ruidoso y agresivo rival.

Sin embargo, inmediatamente después del debate, Jill Biden elogió la actuación de su esposo, diciéndole ante una multitud de simpatizantes: "Joe, hiciste un trabajo estupendo. Respondiste a cada pregunta, conocías todos los datos".

La actuación de Joe Biden en el debate desató una intensa preocupación dentro del Partido Demócrata por su evidente deterioro, lo que finalmente llevó a su retirada de la contienda por la Casa Blanca en favor de la entonces vicepresidenta Kamala Harris.

Numerosos observadores destacaron que el declive de Biden era ya evidente muchos meses antes del debate.

La candidata demócrata acabó perdiendo frente a Trump en las elecciones de noviembre de ese año.

El debate que cambió el rumbo de la campaña demócrata

Aquel encuentro televisado entre Joe Biden y Donald Trump marcó uno de los momentos más tensos de la política estadounidense reciente.

Lo que originalmente sería una oportunidad para reforzar la candidatura demócrata terminó convirtiéndose en un episodio ampliamente discutido por analistas, medios y votantes, debido a las dificultades que mostró Biden durante sus intervenciones frente a millones de espectadores.

Tras el debate de 2024, crecieron las dudas sobre la capacidad física y mental del entonces presidente para mantenerse en la contienda electoral. La presión política y mediática aumentó durante las semanas siguientes, mientras figuras del Partido Demócrata comenzaban a pedir un relevo generacional rumbo a las elecciones presidenciales.

Biden decidió abandonar la carrera presidencial y respaldar a Kamala Harris, en una decisión que redefinió por completo el panorama electoral en Estados Unidos.

Con información de AFP.