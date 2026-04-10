Kamala Harris abre la puerta a una nueva candidatura en 2028

La exvicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, quien fue candidata presidencial demócrata en las elecciones de 2024, afirmó este viernes que está considerando volver a competir por la Casa Blanca en 2028. La declaración se produjo durante su participación en una reunión de la National Action Network, organización de derechos civiles fundada por el reverendo Al Sharpton, en la ciudad de Nueva York.

Consultada directamente por Sharpton sobre si planea presentarse de nuevo, Harris respondió: “Quizá, quizá. Lo estoy pensando, lo estoy pensando”, lo que provocó vítores entre los asistentes.

Kamala Harris insinuó una nueva candidatura presidencial durante un evento de derechos civiles en Nueva York. REUTERS

Harris añadió que su decisión dependerá de quién pueda desempeñar mejor el cargo de presidente “para el pueblo estadounidense” en ese momento. Con ello, dejó abierta la posibilidad de que su candidatura se defina en función del contexto político y de las figuras emergentes dentro del Partido Demócrata.

Trayectoria de Kamala Harris

Harris fue vicepresidenta durante el mandato de Joe Biden y en 2024 encabezó la candidatura demócrata, aunque perdió frente a Donald Trump, quien ganó tanto el voto popular como el Colegio Electoral. Antes de ocupar la vicepresidencia, Harris se desempeñó como senadora y fiscal general de California, consolidando una trayectoria política marcada por su papel en temas de justicia y derechos civiles.

Una eventual candidatura de Harris en 2028 enfrentaría obstáculos significativos. Diversas encuestas reflejan que muchos votantes demócratas desean ver nuevos liderazgos tras la derrota de 2024. Además, el partido se encuentra en un proceso de redefinición interna, en el que figuras emergentes podrían disputar el protagonismo.

Con información de Reuters.