Turista argentino quiso “llevar como esclavo” a un niño y terminó detenido en Brasil

Un viaje turístico por una de las rutas ferroviarias más conocidas de Brasil terminó convertido en un caso de racismo que ha provocado indignación en redes sociales y reavivado el debate sobre la discriminación en el país sudamericano.

Un turista argentino de 63 años fue detenido en el estado de Minas Gerais tras fotografiar a un niño de siete años y enviar mensajes en los que afirmaba que quería “llevarlo como esclavo”.

El episodio ocurrió el pasado 24 de mayo a bordo del tradicional tren turístico que conecta las ciudades históricas de São João del Rei y Tiradentes, una de las rutas más visitadas por turistas nacionales y extranjeros.

La familia del menor, originaria de Río de Janeiro, realizaba un viaje especial para celebrar el cumpleaños de la madre del niño cuando otros pasajeros comenzaron a notar la actitud sospechosa del hombre.

Según reportes de medios brasileños y autoridades locales, el turista tomó fotografías y videos del menor mientras enviaba mensajes a través de WhatsApp con frases racistas como: “Estoy pensando en llevar un esclavo, hay muchos aquí”, “Lo puedo llevar de esclavo” y “Puedo llevar una esclava para que cuide de tus nietas”.

El turista fotografió y grabó al niño de siete años durante el viaje ferroviario. Especial.

El pasajero que alertó a la familia y evitó que el caso quedara impune

El caso comenzó a descubrirse cuando otro pasajero observó los mensajes en el teléfono del argentino y decidió avisar a la madre del niño. De acuerdo con los testimonios difundidos en Brasil, el hombre intentó ocultar el celular cuando fue confrontado, aunque finalmente mostró parte de la conversación tras la presión de quienes viajaban en el mismo vagón.

La madre del menor alcanzó a fotografiar la pantalla para conservar evidencia de los mensajes antes de que llegaran elementos de seguridad. Trabajadores del tren y pasajeros permanecieron atentos hasta el arribo de la Policía Militar, que detuvo al hombre en flagrancia.

Actualmente permanece en prisión preventiva en São João del Rei mientras avanza la investigación judicial. Las autoridades brasileñas consideran el caso bajo las leyes contra racismo e injuria racial, endurecidas en Brasil desde 2023.

“Lo puedo llevar de esclavo”, escribió el turista argentino en uno de los mensajes encontrados en su celular.

Estoy pensando en llevar un esclavo, hay muchos aquí”, decía otro de los textos enviados por WhatsApp.

Brasil endureció castigos por racismo por casos recientes

El episodio ocurre en medio de una creciente atención pública sobre actos de discriminación cometidos por extranjeros en Brasil. En las últimas semanas, al menos otros tres ciudadanos extranjeros fueron detenidos por insultos racistas o conductas discriminatorias.

Uno de los casos más conocidos fue el de una turista argentina acusada de insultar y hacer gestos racistas contra empleados de un bar en Río de Janeiro. También fue arrestado un ciudadano chileno que lanzó insultos homófobos y racistas contra personal de una aerolínea durante un vuelo.

La familia del menor viajaba desde Río de Janeiro para celebrar un cumpleaños. Especial.

Brasil castiga el racismo desde 1989, pero las sanciones fueron reforzadas recientemente para equiparar la injuria racial con el delito de racismo, considerado imprescriptible y sin posibilidad de fianza inmediata. Las penas pueden alcanzar entre dos y cinco años de prisión.

El caso también provocó indignación porque la familia del niño realizaba uno de sus primeros viajes turísticos fuera de Río de Janeiro. Según medios locales, el menor y su madre quedaron profundamente afectados por la situación.

Mientras tanto, usuarios en redes sociales brasileñas destacaron la reacción de los pasajeros que intervinieron rápidamente para proteger al niño y denunciar el hecho. La escena volvió a abrir conversaciones sobre discriminación racial, turismo y la importancia de actuar frente a conductas racistas en espacios públicos.