Retiran pescado ahumado por riesgo de bacteria mortal

Un popular producto de pescado ahumado vendido en supermercados de Estados Unidos fue retirado del mercado tras detectarse un posible riesgo de contaminación con una bacteria capaz de provocar una enfermedad grave e incluso mortal. La alerta sanitaria fue emitida por la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA), luego de que autoridades encontraran irregularidades en el procesamiento del producto.

La empresa Shining Sea Fish Co., con sede en Detroit, anunció el retiro voluntario de varios lotes de “Ma Cohen’s Kippered Herring”, un arenque ahumado distribuido principalmente en Michigan, Minnesota y Dakota del Norte. El problema fue detectado durante inspecciones rutinarias realizadas por autoridades sanitarias.

Según la FDA, algunos ejemplares del pescado no habían sido eviscerados completamente antes del proceso de ahumado, una situación que podría favorecer la aparición de Clostridium botulinum, bacteria responsable del botulismo. Las autoridades advirtieron que este microorganismo puede desarrollarse incluso cuando el alimento no presenta mal olor, cambios de color o señales visibles de descomposición.

El pescado ahumado retirado que encendió las alertas sanitarias

El producto involucrado corresponde a paquetes de “Ma Cohen’s Kippered Herring” comercializados en envases plásticos transparentes por peso. La compañía detalló que los lotes afectados incluyen fechas de caducidad que van de mayo a julio de 2026.

Los consumidores pueden identificar los productos retirados revisando las etiquetas colocadas en la parte posterior del empaque o en las etiquetas adheridas por las tiendas junto al peso del pescado.

Aunque hasta ahora no se han reportado personas enfermas relacionadas con este caso, la FDA pidió no consumir el producto bajo ninguna circunstancia y devolverlo al establecimiento donde fue adquirido para recibir un reembolso completo.

La empresa explicó que el retiro ocurrió después de que el Departamento de Agricultura de Minnesota detectara durante pruebas de rutina que parte del pescado no había sido limpiado adecuadamente antes de ser procesado y ahumado.

Las autoridades sanitarias recordaron que el botulismo es una enfermedad rara, pero extremadamente peligrosa, ya que afecta el sistema nervioso y puede causar parálisis progresiva.

Los síntomas del botulismo que preocupan a las autoridades

Especialistas señalaron que las personas que consuman alimentos contaminados con Clostridium botulinum pueden desarrollar síntomas severos en pocas horas o varios días después de la exposición.

Entre las señales de alerta más comunes se encuentran debilidad general, mareos, visión doble, dificultad para hablar o tragar, problemas respiratorios, inflamación abdominal y debilidad muscular.

Las autoridades médicas advirtieron que el botulismo requiere atención inmediata, ya que en casos graves puede comprometer la respiración y poner en riesgo la vida del paciente.

La FDA explicó que este tipo de bacterias puede desarrollarse en alimentos mal procesados o conservados en condiciones inadecuadas, especialmente en productos envasados al vacío, ahumados o fermentados.

El caso volvió a poner atención sobre la importancia de los controles sanitarios en alimentos procesados y sobre la necesidad de revisar alertas emitidas por autoridades regulatorias.

Shining Sea Fish Co. aseguró que el producto fue retirado definitivamente del mercado y reiteró su llamado a los consumidores para no ingerirlo.

Además, expertos recordaron que las intoxicaciones por botulismo pueden confundirse inicialmente con otros padecimientos menos graves, lo que retrasa la atención médica.

La FDA mantiene activa la alerta sanitaria mientras continúa el monitoreo del caso y pidió a distribuidores y supermercados retirar inmediatamente los lotes afectados de sus estantes para evitar posibles riesgos a la salud pública.