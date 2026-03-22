Cuba inicia a marchas forzadas la recuperación de la red eléctrica tras segundo apagón

Cuba amaneció este domingo en un intento de recuperación eléctrica tras el colapso total de su red energética, el segundo en apenas una semana y el tercero en lo que va de marzo. La interrupción, que dejó sin suministro a cerca de 10 millones de personas, evidencia la profundidad de la crisis energética que atraviesa la Isla.

El apagón se originó tras la avería de una central termoeléctrica en Nuevitas, en la provincia de Camagüey, lo que provocó un efecto dominó que desconectó el sistema eléctrico nacional.

La estatal Unión Eléctrica confirmó que la caída del sistema ocurrió la tarde del sábado, desencadenando un colapso generalizado que afectó tanto a grandes ciudades como a zonas rurales.

La salida imprevista de la unidad generadora No. 6, de la central termoeléctrica Diez de Octubre, de Nuevitas, en la provincia de Camagüey, provocó la desconexión total del Sistema Eléctrico Nacional a las 6:32 p.m. de este sábado, y actualmente se ejecutan los protocolos para su restablecimiento, informó la Unión Eléctrica”, publicó el diario oficialista Granma

La magnitud del evento no es menor, se trata de uno de los episodios más severos en un sistema que ya operaba al límite desde hace meses, con cortes prolongados y déficit estructural de generación.

Entre finales de 2024 y principios de 2025 se registraron cinco desconexiones de alcance nacional o regional, algunas provocadas por fallas en unidades clave y otras por déficits extremos de generación, que obligaron a desconectar bloques completos para evitar daños mayores. En varias ocasiones, la caída total del SEN dejó al país a oscuras durante horas, con procesos de restablecimiento lentos y escalonados por microsistemas”, advirtió el diario independiente 14ymedio.

Cuba amaneció este domingo en un intento de recuperación eléctrica tras el colapso total de su red energética. Reuters

Microsistemas y prioridad a servicios esenciales

Ante la emergencia, el Ministerio de Energía y Minas activó una estrategia de recuperación basada en microsistemas eléctricos, circuitos aislados que permiten restablecer gradualmente el servicio en sectores críticos.

Hospitales, sistemas de agua potable y distribución de alimentos fueron los primeros en recibir electricidad, mientras centrales como las plantas de gas en Varadero y Boca de Jaruco comenzaron a aportar generación limitada.

El proceso de reconexión es complejo y puede prolongarse durante horas o incluso días, debido a la naturaleza interconectada del sistema eléctrico cubano.

La caída de este sábado coincide con la presencia en La Habana del llamado Convoy Nuestra América, una delegación de unos 650 visitantes de 33 países pertenecientes a organizaciones y plataformas de izquierda, entre ellos políticos radicales como el español Pablo Iglesias o el británico Jeremy Corbyn, que este viernes fueron recibidos por todo lo alto en un acto presidido por Miguel Díaz-Canel”, precisó 14ymedio.

Una isla a oscuras: impacto en la vida cotidiana

Durante la madrugada, amplias zonas de La Habana permanecían sin luz, con calles prácticamente apagadas y servicios de telecomunicaciones colapsados.

La falta de electricidad afectó el acceso a internet, telefonía móvil y refrigeración de alimentos, profundizando una situación que ya era crítica para millones de cubanos.

Los apagones prolongados forman parte de la rutina diaria en la isla, con interrupciones que en algunas regiones superan las 20 horas al día.

Aunque Cuba ha sufrido múltiples fallos eléctricos en los últimos años, la repetición de apagones nacionales en menos de siete días representa un escenario inusual incluso para los estándares recientes.

En marzo, el país ha registrado al menos tres grandes interrupciones, lo que confirma un deterioro acelerado del sistema energético.

Especialistas señalan que la infraestructura eléctrica, en gran parte obsoleta, enfrenta limitaciones severas por falta de mantenimiento y combustible.

Entre escasez de petróleo, sanciones y tensión geopolítica

El Gobierno cubano atribuye buena parte de la crisis al embargo y a las restricciones impuestas por Estados Unidos, que han reducido drásticamente el suministro de petróleo.

Las medidas impulsadas por el presidente Donald Trump incluyen el bloqueo de exportaciones energéticas desde Venezuela —histórico aliado de Cuba— y advertencias a otros países para frenar envíos de combustible a la isla.

Esta presión ha limitado la capacidad de generación eléctrica en un país altamente dependiente de importaciones energéticas.

Desde Washington, en cambio, se sostiene que las deficiencias responden al modelo económico centralizado de Cuba, lo que añade un componente político al debate energético.

La red eléctrica cubana arrastra años de deterioro, con plantas termoeléctricas envejecidas, déficit de inversión y escasez de combustible.

Datos recientes indican que el país enfrenta déficits de generación que pueden superar los 2,000 megavatios en momentos críticos, obligando a cortes masivos en gran parte del territorio.

El resultado es un sistema que opera con márgenes mínimos de estabilidad, donde cualquier fallo técnico puede desencadenar un apagón nacional.

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