Trump confirma envío de agentes del ICE a los aeropuertos para seguridad; llegan este lunes

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó el envío de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) a los aeropuertos para reforzar las tareas de seguridad, una decisión que intensifica la confrontación política en torno al financiamiento del sistema aeroportuario.

El mandatario confirmó que el despliegue comenzará este lunes, en apoyo a los agentes de la Administración de Seguridad en el Transporte, quienes enfrentan condiciones laborales críticas tras semanas sin recibir su salario completo.

El lunes, el ICE acudirá a los aeropuertos para ayudar a nuestros maravillosos agentes de la TSA que han seguido trabajando", afirmó Trump en su red social.

En el mismo mensaje, añadió en tono combativo.

Pero ojo, no importa lo bien que haga ICE, los lunáticos que lideran a los incompetentes demócratas criticarán duramente su trabajo. ¡HARÁN UN TRABAJO FANTÁSTICO! ¡El gran Tom Homan está al mando!"

La decisión llega tras la advertencia del propio presidente un día antes:

Trasladaré a nuestros brillantes y patriotas agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) a los aeropuertos, donde se encargarán de la seguridad como nunca antes se ha visto".

"El lunes, el ICE acudirá a los aeropuertos para ayudar a nuestros maravillosos agentes de la TSA que han seguido trabajando", afirmó Trump. ICE

Cierre gubernamental y colapso operativo

El trasfondo de la medida es el cierre parcial del Gobierno, que ya supera los 36 días y mantiene congelados los recursos del Departamento de Seguridad Nacional, del que dependen tanto la TSA como el ICE.

Desde el 14 de febrero, la falta de acuerdos entre demócratas y republicanos ha bloqueado el financiamiento, especialmente por disputas relacionadas con las políticas migratorias y el papel del ICE.

Como consecuencia, cerca de 65 mil empleados de la TSA no han recibido su salario completo desde el 13 de marzo, mientras que miles de trabajadores del DHS permanecen en suspensión o trabajando sin remuneración.

Impacto en aeropuertos y transporte aéreo

La crisis laboral ha tenido efectos inmediatos en la operación aeroportuaria. En las últimas semanas, agentes de seguridad han recurrido a bajas médicas ante la falta de pago, generando escasez de personal y retrasos en distintos aeropuertos del país.

El sistema de seguridad aérea, considerado infraestructura crítica, enfrenta así uno de sus momentos más delicados, con riesgos operativos que podrían escalar si la situación persiste.

El despliegue del ICE no solo busca contener la crisis operativa, sino también ejercer presión política sobre el Congreso. La Casa Blanca responsabiliza a los demócratas de bloquear recursos previamente acordados, mientras que la oposición cuestiona las políticas migratorias del Gobierno.

El enfrentamiento ha convertido el financiamiento del DHS en un punto central del conflicto político en Washington, con implicaciones directas en la seguridad nacional y la movilidad aérea.

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