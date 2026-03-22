Papa León XIV califica la guerra en Oriente Medio de "escándalo" para la humanidad

En medio de una escalada bélica que se prolonga ya por varias semanas, papa León XIV lanzó este domingo un llamado urgente a detener la violencia en Oriente Medio, al tiempo que líderes políticos y organismos internacionales advierten sobre una fase cada vez más peligrosa del conflicto.

Durante la oración del Ángelus en la Plaza de San Pedro, el pontífice fue contundente al describir el impacto humano del conflicto:

No podemos permanecer en silencio ante el sufrimiento de tantas personas, víctimas indefensas de estos conflictos. Lo que les hace daño a ellos, hace daño a toda la humanidad", afirmó.

El Papa insistió en que la violencia actual representa "un escándalo para toda la familia humana", al tiempo que renovó su exigencia de un alto el fuego inmediato.

Renuevo con fuerza mi llamado para que perseveremos en la oración, para que cesen las hostilidades y se allane finalmente el camino hacia la paz", añadió.

El líder de la Iglesia católica aseguró seguir con “consternación” la evolución del conflicto, no solo en Oriente Medio, sino en otras regiones afectadas por la violencia armada.

En paralelo… amenazas directas y ofensivas en curso

En paralelo al pronunciamiento del Vaticano, el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, endureció su retórica contra Irán al prometer ataques dirigidos contra su liderazgo.

Vamos a ir a por el régimen (...) Y vamos a atacarles personalmente, a sus dirigentes, a sus instalaciones, a sus activos económicos", declaró tras visitar una zona impactada por un misil.

Estas declaraciones reflejan un cambio hacia una estrategia más agresiva, en un conflicto que ya involucra ataques directos entre Estados.

La Organización Mundial de la Salud advirtió que la guerra ha entrado en una “fase peligrosa”, especialmente por la cercanía de operaciones militares a instalaciones nucleares.

Su director, Tedros Adhanom Ghebreyesus, alertó:

Los ataques contra instalaciones nucleares constituyen una amenaza creciente para la salud pública y la seguridad medioambiental".

El señalamiento introduce una dimensión adicional al conflicto, al subrayar riesgos que trascienden lo militar y pueden impactar a largo plazo a la población civil.

"No podemos permanecer en silencio ante el sufrimiento de tantas personas", subrayó el papa León XIV. AFP

Balance militar: cientos de misiles y múltiples frentes

Desde el inicio de las hostilidades a finales de febrero, Irán ha intensificado su ofensiva contra territorio israelí. Según el ejército de Israel, se han lanzado más de 400 misiles balísticos, con una tasa de interceptación cercana al 92 %.

El portavoz militar Nadav Shoshani confirmó que, pese a la efectividad del sistema defensivo, se han registrado impactos directos.

A la par, el conflicto se extiende a otros escenarios regionales. En el norte de Israel, una persona murió tras el lanzamiento de un cohete desde Líbano, ataque reivindicado por Hezbolá.

La tensión también se refleja en el sur de Líbano, donde el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, ordenó la destrucción de infraestructuras estratégicas.

El primer ministro y yo hemos ordenado (...) destruir inmediatamente todos los puentes (...) para impedir el paso (...) de Hezbolá y de armas hacia el sur", declaró.

En paralelo, en Irak, un centro logístico y diplomático estadounidense en el aeropuerto de Bagdad fue objeto de ocho ataques nocturnos, lo que confirma la ampliación geográfica del conflicto.

asc