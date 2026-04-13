Kim Jong supervisa ensayo naval de misiles de crucero

El líder de Corea del Norte, Kim Jong Un, supervisó nuevos ensayos de misiles de crucero estratégicos y de misiles antibuque lanzados desde un destructor naval, informó la prensa estatal el martes.

La prueba fue realizada el domingo, según reportó la agencia KCNA, y es la última de una serie de recientes lanzamientos de misiles por parte del país dotado de armas nucleares.

Dos misiles de crucero estratégicos volaron cada uno durante unos 7.900 segundos — más de dos horas —, según KCNA, mientras que los misiles antibuque volaron durante casi 2.000 segundos (33 minutos).

Los misiles volaron "a lo largo de las órbitas de vuelo trazadas en el cielo sobre el Mar Occidental de Corea y alcanzaron los objetivos con una precisión de impacto ultrafina", dijo KCNA, en referencia al nombre que utilizan para el mar Amarillo.

La prueba fue realizada desde el buque Choe Hyon, uno de los dos destructores de 5 mil toneladas del arsenal norcoreano.

KCNA dijo que Kim también fue informado el martes de planes para los sistemas de armas de dos destructores que están en construcción.

Agregó que Kim "expresó gran satisfacción por el hecho de que la preparación de la acción estratégica de nuestro ejército ha sido fortalecida".

Una imagen divulgada por KCNA mostró al misil en su fase inicial de vuelo tras ser lanzado desde el buque.

Un analista indicó a la AFP que el lanzamiento del misil busca mostrar a Estados Unidos que una guerra contra Corea del Norte sería muy diferente a un conflicto con Irán.

La continuación de lanzamientos similares disparados desde un buque naval es un mensaje directo a Washington de que (el Norte) puede inhabilitar una flota de buques de guerra y portaaviones estadounidenses en una guerra", declaró Lim Eul-chul, del Instituto de Estudios de Lejano Oriente de la Universidad de Kyungnam.

Australia hará inversión multimillonaria en drones

Australia aumentará su inversión en drones en hasta 5 mil millones de dólares australianos (3 mil 600 millones de dólares estadounidenses) en respuesta a los cambios en la guerra observados en Oriente Medio, anunció el martes el ministro de Defensa, Richard Marles.

La extensa línea costera australiana y su población pequeña llevó al país a desarrollar grandes submarinos y vehículos aéreos autónomos, denominados Tiburón Fantasma y Murciélago Fantasma.

El uso de drones baratos de producción masiva en Irán en los conflictos de Oriente Medio y en Ucrania motivó la decisión de impulsar la inversión en sistemas de drones pequeños y antidrones, indicó Marles en una entrevista con la radio ABC.

Observamos lo que sucede ahora en Oriente Medio, necesitas tecnología antidrones también", agregó.

Australia invertirá de 12 mil millones a 15 mil millones de dólares australianos en la próxima década en capacidades autónomas, destacó Marles antes de la presentación de la estrategia nacional de defensa el jueves.

A su juicio, Australia necesita toda la gama de drones para su defensa debido a su geografía, según el ministro.

Preocupada por el fortalecimiento naval de China, Australia ha reformado su fuerza de defensa en los últimos años para enfocarse en la capacidad de ataques con misiles y la disuasión de un adversario desde el norte. Su alianza con Estados Unidos y Reino Unido, denominada AUKUS, busca transferir a Australia tecnología de submarinos de propulsión nuclear.

jcp