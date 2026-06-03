Alumno golpea a profesor en Argentina y le fractura la mandíbula | VIDEO

Un profesor de música del Colegio San José, en la ciudad argentina de Tandil, sufrió fracturas en la mandíbula y el pómulo tras ser golpeado por un alumno de 15 años durante una discusión ocurrida dentro del aula. La agresión, que quedó registrada en videos difundidos en redes sociales, provocó indignación entre la comunidad educativa y derivó en una convocatoria a paro por parte de sindicatos docentes que exigen mayores garantías de seguridad en las escuelas.

El hecho ocurrió la mañana del lunes en una clase de nivel secundario. De acuerdo con testimonios recabados por medios locales, el salón atravesaba una situación de desorden cuando varios estudiantes comenzaron a mover y arrojar bancos. En medio de ese contexto, el docente intentó reorganizar el aula y recuperar el control de la actividad.

Agresión de alumno a maestro desata protesta docente

La situación se agravó cuando un teléfono celular de uno de los alumnos cayó al piso y presuntamente resultó dañado. El estudiante involucrado comenzó a reclamarle al profesor y la discusión fue subiendo de tono hasta transformarse en un enfrentamiento físico.

Testigos señalaron que el adolescente insultó al maestro y posteriormente lo empujó. La confrontación terminó cuando el alumno le propinó un fuerte golpe en el rostro que provocó que el docente cayera al suelo y perdiera el conocimiento frente al resto del grupo.

Las imágenes grabadas por algunos estudiantes muestran momentos de tensión dentro del salón. En los videos se observan gritos, escenas de desesperación y alumnos intentando comprender lo ocurrido mientras el profesor permanecía inmóvil tras el impacto. Algunos testimonios difundidos posteriormente describieron la escena como "de terror" y aseguraron que el docente permaneció varios minutos tendido en el piso antes de recibir atención médica.

El profesor fue trasladado a una clínica de Tandil, donde los médicos confirmaron fracturas en la mandíbula y en el pómulo. Reportes difundidos por medios argentinos indican que continúa bajo observación debido a la gravedad de las lesiones. Según algunas versiones recogidas por la prensa local, el estudiante practica boxeo, aunque esta información no ha sido confirmada oficialmente por las autoridades.

La repercusión del caso llevó al Colegio San José a emitir un mensaje público en sus redes sociales para condenar la agresión. En el comunicado, la institución expresó su respaldo al docente lesionado y reiteró su rechazo a cualquier forma de violencia dentro del ámbito educativo.

La escuela informó además que el alumno involucrado fue suspendido durante diez días mientras continúan las evaluaciones disciplinarias correspondientes. Sin embargo, la medida no logró contener el malestar generado entre docentes y trabajadores de la educación de la región.

Sindicatos exigen medidas de seguridad para maestros

La gravedad de la agresión motivó la reacción del Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB), que convocó a un paro distrital y una movilización en Tandil para reclamar condiciones seguras de trabajo en las escuelas.

Las organizaciones sindicales señalaron que el ataque refleja una problemática creciente vinculada a los episodios de violencia dentro de las instituciones educativas. En la convocatoria difundida a través de redes sociales, los gremios exigieron respeto, dignidad y seguridad para docentes y auxiliares, además de expresar solidaridad con el profesor agredido.

Especialistas en educación han advertido durante los últimos años sobre el aumento de situaciones de violencia que involucran tanto a estudiantes como a trabajadores del sistema educativo, un fenómeno que preocupa cada vez más a las comunidades escolares del país.