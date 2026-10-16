Consulado de México asiste a 16 connacionales rescatados de naufragio frente a Ensenada
Funcionarios visitan hospitales de San Diego para dar seguimiento a 16 connacionales rescatados con vida, luego de que la embarcación en la que viajaban naufragara en aguas internacionales del océano Pacífico
Personal de su Departamento de Protección del consulado de México en San Diego visita los hospitales del condado a donde habían sido trasladados para evaluación médica 16 nacionales de México rescatados este viernes de un naufragio frente a las costas de Ensenada, Baja California.
La sede diplomática confirmó que la Guardia Costera estadunidense tuvo a su cargo el rescate en aguas internacionales del Pacífico, donde la embarcación naufragó a 140 millas náuticas al oeste de Ensenada.
El consulado informó que, al enterarse del percance, activó de inmediato su protocolo de emergencia y estableció comunicación con autoridades responsables de las tareas de rescate.
“La representación consular reconoce a las agencias que trabajan en ambos lados de la frontera para preservar la vida, la dignidad y la integridad de las víctimas de incidentes marítimos, entre las que se incluyen hospitales, servicios médicos y grupos de rescate marítimo y aéreo”, informó el consulado.
El Guardacostas informó que aproximadamente a la 1 de la madrugada, recibió una llamada de auxilio por radio en la que se informaba de que una embarcación había empezado a hundirse.
Esa agencia desplegó de inmediato naves aéreas de Ventura y Sacramento y dos buques, mientras que la marina estadunidense envió un helicóptero.
El despliegue rescató a 16 de al parecer 27 personas que naufragaron. Los rescatados fueron llevados a servicios médicos de urgencia en hospitales de San Diego.
«Este caso pone de manifiesto los peligros extremos que entraña hacerse a la mar», afirmó el capitán Robert Tucker, comandante del Sector de la Guardia Costera de San Diego. «La embarcación llevaba a bordo a un gran número de personas y seguía una ruta que se utiliza habitualmente en operaciones ilegales de tráfico marítimo. Las condiciones en alta mar son implacables y pueden provocar la muerte en cuestión de segundos».
La operación de búsqueda y rescate continuaba al ocaso del viernes.