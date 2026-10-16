Consulado de México asiste a 16 connacionales rescatados de naufragio frente a Ensenada

Personal de su Departamento de Protección del consulado de México en San Diego visita los hospitales del condado a donde habían sido trasladados para evaluación médica 16 nacionales de México rescatados este viernes de un naufragio frente a las costas de Ensenada, Baja California.

La sede diplomática confirmó que la Guardia Costera estadunidense tuvo a su cargo el rescate en aguas internacionales del Pacífico, donde la embarcación naufragó a 140 millas náuticas al oeste de Ensenada.

El consulado informó que, al enterarse del percance, activó de inmediato su protocolo de emergencia y estableció comunicación con autoridades responsables de las tareas de rescate.

“La representación consular reconoce a las agencias que trabajan en ambos lados de la frontera para preservar la vida, la dignidad y la integridad de las víctimas de incidentes marítimos, entre las que se incluyen hospitales, servicios médicos y grupos de rescate marítimo y aéreo”, informó el consulado.

El Guardacostas informó que aproximadamente a la 1 de la madrugada, recibió una llamada de auxilio por radio en la que se informaba de que una embarcación había empezado a hundirse.

Esa agencia desplegó de inmediato naves aéreas de Ventura y Sacramento y dos buques, mientras que la marina estadunidense envió un helicóptero.

El despliegue rescató a 16 de al parecer 27 personas que naufragaron. Los rescatados fueron llevados a servicios médicos de urgencia en hospitales de San Diego.

«Este caso pone de manifiesto los peligros extremos que entraña hacerse a la mar», afirmó el capitán Robert Tucker, comandante del Sector de la Guardia Costera de San Diego. «La embarcación llevaba a bordo a un gran número de personas y seguía una ruta que se utiliza habitualmente en operaciones ilegales de tráfico marítimo. Las condiciones en alta mar son implacables y pueden provocar la muerte en cuestión de segundos».

La operación de búsqueda y rescate continuaba al ocaso del viernes.