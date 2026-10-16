Guardia Costera de EU rescata a 16 personas en el mar de Baja California; 11 más están desaparecidas

La Guardia Costera de Estados Unidos (USCG, por sus siglas en inglés) rescató a 16 personas que se encontraban en el mar, a aproximadamente 225 kilómetros de Ensenada, Baja California, luego de recibir un reporte sobre un grupo de unas 27 personas en situación de emergencia.

A través de una publicación en redes sociales, la institución informó que desplegó equipos aéreos y marítimos para atender el incidente. Las labores de búsqueda y rescate continúan para localizar a las personas que aún podrían encontrarse en el agua.

De acuerdo con el comunicado, los sobrevivientes fueron trasladados a hospitales de San Diego, California, para recibir atención médica. Dos de ellos se encontrarían en estado crítico.

El subjefe del Departamento de Bomberos de San Diego, Brian Raines, señaló que durante la primera fase del operativo no se localizó ninguna embarcación y que todas las personas encontradas estaban en el agua.

En las tareas de búsqueda participan helicópteros y embarcaciones procedentes de distintos puntos de California, en coordinación con los equipos de emergencia.

Hasta el momento, no se han reportado personas fallecidas, ni entre quienes fueron localizados en el mar ni entre los trasladados para recibir atención médica.