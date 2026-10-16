Colonos de Israel dan paliza a periodista del 'The Washington Post'; reportaba ataques a agricultores

Colonos israelíes golpearon este viernes a la fotoperiodista estadounidense Heidi Levine, de The Washington Post, en la Cisjordania ocupada, donde cubría los ataques contra agricultores palestinos durante la cosecha de la aceituna. Levine fue trasladada a un hospital con heridas en una pierna y una mano, según fotos de la AFP.

La periodista trabaja en Oriente Medio desde hace décadas y ha cubierto varias guerras. Estaba cerca de las localidades de Turmus Ayya y Khirbet Abu Falah y, según el diario, llevaba un chaleco antibalas con la inscripción "Prensa" por delante y por detrás.

Así fue el ataque a la periodista

Desde su cama de hospital, Levine relató lo ocurrido a varios periodistas, entre ellos uno de la AFP.

De repente vi a más de 50 hombres enmascarados (...) Llevaban palos de madera (...) y creo que también barras de hierro. Entonces, de pronto, me atacaron”, dijo Levine.

La fotoperiodista contó que los agresores le arrancaron el bolso con su teléfono, intentaron ponerla de pie y volvieron a tirarla al suelo para seguir pateándola. Explicó que se identificó como periodista y también como madre para intentar calmarlos. Agregó que llevaba casco y chaleco antibalas.

La asociación de prensa que representa a los medios internacionales en Israel y los territorios palestinos informó que Levine sufrió heridas moderadas, algunas penetrantes, en todo el cuerpo. Según esa organización, los colonos le robaron el pasaporte, el teléfono, la cartera y el equipo.

Los reportes difieren sobre el hospital: Levine habló desde un centro de Ramala, pero un fotógrafo de la AFP constató su traslado a un hospital israelí cerca de Tel Aviv.

La AFP no presenció el ataque. Uno de sus periodistas vio a socorristas palestinos atender a una persona tendida en el suelo mientras soldados israelíes alejaban a los medios.

La agencia palestina WAFA informó de ataques de colonos en Burqa, Abu Falah y Turmus Ayya, con vehículos y olivos incendiados, y de gases lacrimógenos lanzados por fuerzas israelíes.

Israel vuelve a negar las agresiones

El ejército israelí afirmó que intervino tras recibir un aviso sobre un "enfrentamiento violento" y confirmó que una periodista resultó herida. La policía israelí abrió una investigación.

La oficina del primer ministro Benjamin Netanyahu dijo que los responsables deberán rendir cuentas, pero insistió en que las circunstancias no están claras. Aseguró que unos 40 jóvenes israelíes se enfrentaron a unos 200 árabes y activistas de extrema izquierda. Netanyahu no precisó la procedencia de esos informes.

Su principal rival electoral, Gadi Eisenkot, expresó un enérgico rechazo. La AFP señaló que el episodio ocurre a pocos días de unas elecciones en las que Netanyahu busca el apoyo de los colonos.

The Washington Post se declaró indignado por un ataque injustificado y pidió una investigación seria. Un funcionario del Departamento de Estado estadounidense dijo que Washington condena la violencia criminal de cualquier actor en Cisjordania y pidió el enjuiciamiento de los responsables.

Muestra la impunidad con la que actúan los colonos judíos extremistas, muy a menudo con la protección de las fuerzas armadas israelíes”, afirmó Reporteros Sin Fronteras al denunciar el ataque.

“Deje de poner excusas y haga su trabajo a la hora de proteger a los civiles frente a estas turbas violentas”, exigió la asociación de prensa extranjera al ejército israelí.

Los ataques de colonos son frecuentes en Palestina y Cisjordania. Las principales víctimas suelen ser mujeres y niños. AFP

La asociación pidió además a Netanyahu que deje de describir los ataques como acciones de "jóvenes con problemas".

El ataque a Levine se suma a una serie de agresiones a periodistas. A principios de octubre, varios colonos golpearon al fotógrafo de la AFP Jaafar Ashtiyeh, y en julio atacaron a un equipo de CNN cerca de Ramala.

La Federación Internacional de Periodistas denunció que cuatro periodistas palestinos resultaron heridos el 13 de octubre en Ramala, donde agentes israelíes dispararon gases lacrimógenos y granadas aturdidoras, y que fuerzas israelíes detuvieron a otros cuatro en Idhna, zona declarada área militar cerrada.

Unos tres millones de palestinos viven en Cisjordania, sin contar Jerusalén Este, junto a más de 500 mil israelíes en asentamientos considerados ilegales por el derecho internacional.