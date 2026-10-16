Estados Unidos prohíbe el vuelo de drones en la frontera con México

El Gobierno de Estados Unidos impuso una restricción temporal al vuelo de drones en la frontera con México, como parte de sus medidas para reforzar la seguridad del espacio aéreo y limitar las actividades ilícitas en la zona.

De acuerdo con el Departamento de Transporte estadounidense, la medida prohíbe las operaciones no autorizadas de drones hasta una altura de 121 metros sobre el nivel del suelo y contempla una extensión de 1.8 metros al norte de la frontera entre ambos países. La restricción entró en vigor este 16 de octubre.

El secretario de Transporte, Sean P. Duffy, afirmó que la decisión forma parte de los esfuerzos del presidente Donald Trump para fortalecer la seguridad fronteriza y proteger el espacio aéreo de posibles amenazas relacionadas con drones utilizados por cárteles y otros actores involucrados en actividades ilícitas.

El Gobierno estadounidense señaló que la prohibición tiene como objetivo reducir los riesgos para las operaciones de seguridad fronteriza, así como proteger a los agentes federales, las instalaciones y el territorio nacional.

Por su parte, el secretario de Guerra, Pete Hegseth, sostuvo que las organizaciones criminales han aprovechado las vulnerabilidades en la frontera sur y aseguró que las restricciones permitirán ampliar las opciones de defensa frente a estas amenazas.

Hegseth advirtió que las fuerzas estadounidenses cuentan con tecnología avanzada, incluidas armas de energía dirigida, para derribar drones de organizaciones criminales que representen una amenaza para la soberanía del país.

La medida se anunció después de que los departamentos de Seguridad Nacional y de Guerra pusieran en marcha la iniciativa denominada Adiós, narcos, enfocada en desmantelar drones empleados por organizaciones criminales para el contrabando y otras actividades ilícitas en la frontera con México.

La Oficina del Director de Tecnología del Departamento de Guerra aseguró que la estrategia contempla localizar y neutralizar los drones vinculados con estas actividades que ingresen al espacio aéreo estadounidense.