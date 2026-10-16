Empleados de Meta admiten que las restricciones sí afectaron a Lula en Instagram durante elecciones

Empleados de Meta reconocieron en comunicaciones internas que las cuentas de Instagram del presidente Luiz Inácio Lula da Silva sufrieron un efecto negativo por las restricciones aplicadas durante las elecciones de Brasil, informó este viernes el periódico Folha de S.Paulo, que tuvo acceso a los mensajes.

Según el diario, los trabajadores también admitieron que la plataforma recomendaba el perfil del candidato opositor, el senador Flávio Bolsonaro, así como su canal de WhatsApp. De acuerdo con Brasil de Fato, los mensajes no muestran una admisión de interferencia deliberada.

Meta, Lula y Flávio Bolsonaro antes del balotaje

Meta respondió que los problemas técnicos ya eran públicos y que las conversaciones internas solo discutían su gravedad, no una injerencia política.

“Cualquier insinuación de que Meta favorece a una de las partes es falsa”, afirmó la empresa en un comunicado.

La compañía había reconocido el 13 de octubre fallas técnicas que afectaron anuncios y publicaciones de la campaña de Lula, pero negó que sus algoritmos tengan sesgo ideológico, según CNN Brasil.

El equipo de Lula anunció esta semana que presentaría una queja ante la Organización de los Estados Americanos (OEA), al acusar a Meta de manipular las redes sociales. La coalición Brasil Pronto pra Mais también acudió a la autoridad brasileña de protección de datos, de acuerdo con CNN Brasil.

El Partido de los Trabajadores (PT) denunció que algunas publicaciones aparecían sin botón para compartir y con alcance reducido. Añadió que las historias impedían reaccionar o compartir, y que ciertos videos salían sin audio o con reproducción acelerada.

La campaña de Lula estimó que 1.3 millones de personas dejaron de ver sus anuncios, según Brasil de Fato.

El mismo medio recordó que el presidente del TSE, Kassio Nunes Marques, retiró del aire el canal de WhatsApp “Exército do Lula”, que después volvió a estar disponible.

El jueves, el ministro Marco Aurélio Bellizze, del Tribunal Superior Electoral (TSE), ordenó a Meta no limitar de forma injustificada el alcance del contenido político de ambos candidatos hasta el final de la campaña del balotaje.

La resolución es una medida cautelar parcial y preventiva. Bellizze precisó que, “en esta fase”, no afirma que la plataforma haya manipulado la distribución de contenidos a favor o en contra de algún candidato.

El fallo también dispone que el chatbot Meta AI no favorezca a ninguno de los dos aspirantes en contenidos relacionados con las elecciones.

En la primera vuelta del 4 de octubre, Flávio Bolsonaro, del Partido Liberal, obtuvo 47.03 por ciento de los votos, con más de 56 millones de sufragios. Lula, del PT, sumó 45.16 por ciento, con más de 53.8 millones, según el TSE con 99.99 por ciento de las urnas escrutadas.

La diferencia entre ambos fue de 1.87 puntos porcentuales. El resultado superó las expectativas para el senador. Los dos candidatos se enfrentarán en la segunda vuelta del 25 de octubre.

El caso coloca a las plataformas digitales en el centro de la recta final, pues la orden del TSE rige hasta el cierre de la campaña del balotaje y obliga a Meta a tratar por igual el contenido político de ambos aspirantes.