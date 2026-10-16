Trump niega haber ordenado la reducción del servicio satelital Starshield en Ucrania

El presidente Donald Trump negó el viernes que hubiera ordenado una reducción de los servicios satelitales de Starshield para Ucrania, esenciales para las fuerzas ucranianas en el campo de batalla.

El magnate tecnológico Elon Musk, propietario de la casa matriz de Starlink y Starshield, había asegurado que cualquier limitación al sistema de comunicaciones habría provenido, en última instancia, del presidente.

No fui yo. Y no creo que haya sido Elon (Musk)", dijo Trump ante periodistas el mandatario en la Casa Blanca.

Kiev informó de restricciones al servicio, operado por SpaceX de Musk, el miércoles, poco después de que Trump criticara a Ucrania e instara al país a dejar de atacar refinerías de petróleo rusas.

Musk había dicho que "cualquier límite de velocidad o uso" de los sistemas Starshield de su empresa SpaceX fue "decidido por el ejército estadounidense y, en última instancia, por el POTUS" (Presidente de los Estados Unidos, según el acrónimo en inglés).

Ucrania utiliza Starshield, el servicio satelital de grado militar de Starlink, para sus comunicaciones en el campo de batalla, sus ataques de alcance medio en territorio ocupado por Rusia y sus drones interceptores, y también Starlink.

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, dijo el viernes que el servicio estaba en proceso de ser restablecido y que "mis socios me dijeron que la administración y la Casa Blanca enviaron un mensaje a SpaceX pidiéndoles" que lo hicieran.

Las relaciones entre Washington y Kiev han sido cada vez más tensas en los últimos días.

Trump pidió que Zelenski sea reemplazado después de que el líder ucraniano criticara un acuerdo estadounidense que permite la entrada de más diésel ruso en los mercados mundiales.