Comisión Federal Electoral de EU suspende sistema de informes financieros por ciberataque

La Comisión Federal Electoral de Estados Unidos (FEC, por sus siglas en inglés) enfrenta una interrupción en uno de sus sistemas digitales tras un presunto ataque informático, de acuerdo con información reportada por Reuters, que tuvo acceso a un correo electrónico relacionado con el incidente.

La falla afecta la plataforma utilizada para presentar documentación e informes de manera electrónica. La situación se dio a conocer una semana antes de las elecciones programadas para el 3 de noviembre.

Mediante un comunicado, la comisión reconoció que el servicio se encontraba inhabilitado y aseguró que su personal técnico había comenzado las labores para restablecerlo. Sin embargo, la institución no ofreció detalles sobre el origen de la interrupción ni sobre quiénes podrían estar detrás del posible ataque.

Pese a la caída del sistema de presentación electrónica, la FEC señaló que los usuarios pueden acceder a su página para revisar informes publicados anteriormente.

La comisión se encarga de recopilar información sobre el financiamiento y los gastos de los candidatos, así como de los comités políticos que participan en los procesos electorales estadounidenses.

La agencia rechazó hacer declaraciones adicionales sobre lo ocurrido. Hasta el momento, tampoco se había informado si la interrupción comprometió información, provocó pérdida de datos o afectó otras funciones del sitio web.

Con información de Reuters.