El clan Bolsonaro triunfa en la primera vuelta y gana escaños en el Congreso

El clan Bolsonaro cantó victoria en todo lo que disputó en Brasil el domingo, cuando Flávio superó al izquierdista Lula en la primera vuelta de las presidenciales y otros miembros de la familia conquistaron escaños en el Congreso.

Flávio Bolsonaro, senador de 45 años e hijo mayor del expresidente ultraderechista, Jair Bolsonaro, obtuvo el 47,06% de los votos, frente a 45,12% del mandatario Luiz Inácio Lula da Silva, con casi el total de las urnas escrutadas.

Deberán medirse en segunda vuelta el 25 de octubre.

Flávio fue designado candidato por su padre, que cumple una condena de 27 años en prisión domiciliaria por intentar un golpe de Estado tras perder las elecciones de 2022.

La esposa del exmandatario, Michelle Bolsonaro (44), fue la senadora más votada del Distrito Federal, en Brasilia. Uno de sus hermanos será su suplente.

Según observadores, la ex primera dama se proyecta como opción para las presidenciales de 2030.

Carlos Bolsonaro (43), segundo hijo del exmandatario, fue el segundo más votado para el Senado en Santa Catarina (sur). Se quedó así con uno de los dos escaños en juego para ese estado.

El menor de los varones Bolsonaro, Jair Renan (28), fue elegido diputado federal también por Santa Catarina.

Eduardo, el tercer hijo (42), no compitió después de haberse autoexiliado en Estados Unidos en 2025 cuando era diputado.

Por último, un hermano del propio Jair, Renato Bolsonaro (62), se hizo con un asiento como diputado federal por Sao Paulo.

La familia podría tener, en suma, la presidencia, dos senadores y dos diputados, con un Congreso que puede votar una amnistía para Jair Bolsonaro, una promesa de campaña de Flávio.