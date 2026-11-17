El gigante estadunidense de los semiconductores Nvidia más que duplicó su facturación del tercer trimestre fiscal frente al mismo periodo de 2025 y superó las expectativas de Wall Street, en su primer informe financiero desde la renuncia de su director ejecutivo, Jensen Huang, tras un escándalo personal con implicaciones de seguridad nacional.

Los ingresos alcanzaron 115 mil 800 millones de dólares, un aumento de 103 por ciento interanual, según el comunicado que la empresa publicó este martes.

La cifra supera los 109 mil millones proyectados por los analistas, de acuerdo con el consenso de FactSet, y los 108 mil millones que la propia compañía había anticipado.

Cifras récord en el primer informe sin Huang

La división de centros de datos, motor del auge de la inteligencia artificial, aportó 107 mil 600 millones de dólares, 110 por ciento más que un año antes, según Nvidia. Los ingresos totales también crecieron 20 por ciento frente al trimestre anterior.

La empresa reportó una utilidad neta de 65 mil 300 millones de dólares y una ganancia por acción de 2.70 dólares. Además, devolvió 28 mil 100 millones de dólares a sus accionistas mediante recompras y dividendos, y confirmó que ya comenzó a enviar su plataforma Vera Rubin NVL72.

La presidenta financiera y directora ejecutiva interina, Colette Kress, presentó este martes los resultados al frente de la compañía por primera vez.

"Nuestro impulso es real", afirmó Kress.

Pronóstico de 130 mil millones y sin China

Nvidia prevé ingresos de 130 mil millones de dólares para el cuarto trimestre, con un margen de error de 3 por ciento, frente a la estimación promedio de 125 mil 250 millones de los analistas, según datos de LSEG.

La compañía precisó que su proyección no incluye ninguna venta de chips para centros de datos en China.

Nvidia devolvió 28 mil 100 millones de dólares a sus accionistas en un trimestre de utilidad récord REUTERS

Respecto de Vera Rubin, sucesora de Grace Blackwell, Nvidia dijo en agosto que representaría aproximadamente una quinta parte de los ingresos de centros de datos del trimestre de octubre, y pronosticó un crecimiento de ingresos de 70 por ciento para el próximo ejercicio fiscal.

Renuncia, espionaje y sucesión

Los resultados llegan después de que Huang renunciara el jueves 12 de noviembre, luego de que salieran a la luz sus relaciones extramatrimoniales. Una de ellas fue con la empresaria china Alice Huang, y, según Reuters, otras dos con empleadas de Nvidia. El director admitió la relación con Alice Huang, y la empresa afirmó que no tiene motivos para creer que se hayan comprometido sus secretos o la seguridad nacional.

Las agencias de inteligencia estadunidenses intentan determinar el alcance de los vínculos de Alice Huang con el Ministerio de Seguridad del Estado de China y qué información pudo haber transmitido a Pekín, según dos personas familiarizadas con el asunto. China rechazó haber intentado atrapar a Huang.

La salida de Huang puso fin a tres décadas de control del fundador sobre la estrategia de chips, los acuerdos con clientes y las relaciones con Washington, según Reuters.

El directorio de Nvidia evalúa candidatos internos y externos para dirigir la empresa. REUTERS

Kress ocupa la presidencia ejecutiva interina mientras el directorio evalúa candidatos internos y externos. La campaña "Stand With Jensen" ha complicado la búsqueda, pero el consejo no considera su regreso, según tres fuentes citadas por Reuters. Huang dijo el martes que sería un honor volver si el directorio lo estimara conveniente.

El directorio creó, además, un comité sobre seguridad nacional y controles de exportación, su primera medida de gobernanza importante desde la salida de Huang. Analistas citados por Reuters consideran que la gestión supone un riesgo mayor que la demanda de IA a corto plazo.