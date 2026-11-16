Trump compró acciones de Nvidia poco antes de autorizar la venta de chips a China

El diario The Washington Post informó este lunes que el presidente Donald Trump adquirió acciones de Nvidia poco antes de autorizar la venta de microchips sensibles de esa compañía a China.

“La participación de Trump en Nvidia aumentó hasta 62 millones de dólares antes de que estallara el escándalo” de espionaje que ha llevado a la destitución del director de esa empresa, Jensen Huang, informó el Post.

Jensen Huang renunció a Nvidia después de 33 años como director general. Generada con IA.

“En diciembre, Trump anunció que Nvidia podría vender sus chips H200 a clientes aprobados en China, y que el 25 por ciento de los ingresos iría al gobierno de Estados Unidos”, dijo.

Para el 6 de enero, una semana antes de que el Departamento de Comercio formalizara esa flexibilización de restricciones a vender a China, Trump compró hasta un millón de dólares en títulos de la empresa, aseguró el Post.

Reuters

Sin embargo, el diario estima que Trump invirtió antes de que se destara el escándalo, entre 13 y 62 millones de dólares.

El presidente no tiene restricciones legales para invertir, y de hecho, el periódico dice con base en una fuente que el mandatario pidió tres veces al secretario del Comercio, Howard Lutnick, que restringirá la venta de los chips más potentes de Nvidia a China, pero el secretario desestimó limitar la venta.

“Lutnick se resistió, diciendo que eso desencadenaría una guerra comercial con China, dijo el funcionario. Otra persona familiarizada con las opiniones de Lutnick dijo que apoyaba el intento de hacer que China dependiera del hardware de inteligencia artificial estadounidense, una opinión que Huang también promovía”, informó el diario.