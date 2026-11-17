Jensen Huang expresó su disposición a volver a dirigir Nvidia, luego de renunciar la semana pasada tras 33 años al frente de la compañía.

En su primera declaración pública desde su salida, el empresario reconoció haber cometido errores personales, ofreció disculpas a la junta directiva y aseguró que colaborará con la investigación independiente sobre su conducta y sus posibles vínculos con una presunta integrante de la inteligencia china.

En un comunicado publicdo en sus redes sociales, Huang afirmó que lamenta haber generado dificultades para el consejo de administración y asumió la responsabilidad por sus acciones.

Creé problemas para la Junta Directiva que lamento profundamente. Asumo la responsabilidad de mis errores por completo y me comprometo a cooperar con la investigación independiente de la Junta Directiva”, señaló.

El empresario también aseguró que, desde su salida, ha recibido numerosas solicitudes de empleados, inversionistas, socios comerciales y clientes para que retome el cargo de director ejecutivo.

Huang condicionó su regreso a la decisión del consejo de administración y afirmó que aceptaría volver si considera que su reincorporación beneficia a los accionistas, trabajadores, la compañía y a Estados Unidos.

NVIDIA es una empresa única en su generación. Si el Consejo de Administración decide que mi regreso beneficia a nuestros accionistas, empleados, a la compañía y a Estados Unidos, me sentiría honrado de responder a estas peticiones y volver como CEO"

El presidente estadounidense, Donald Trump, manifestó el lunes que estaría abierto a que el empresario retome la dirección de Nvidia; sin embargo, la junta directiva no contempla actualmente la posibilidad de reincorporarlo como CEO.

El pasado viernes, el consejo anunció que inició el proceso para elegir una firma especializada en la búsqueda de ejecutivos que participe en la selección de un nuevo director general.

La investigación sobre su conducta y los posibles vínculos con China

La renuncia de Huang ocurrió después de que reconociera haber mantenido una relación extramarital con Alice Huang, quien trabajaba para un cliente de Nvidia y presuntamente tendría contactos con la inteligencia china.

Ante estos señalamientos, Nvidia contrató al despacho de abogados Wachtell Lipton para encabezar una investigación sobre la conducta de su fundador y determinar si sus acciones pudieron comprometer la seguridad nacional o los secretos comerciales de la empresa.

En su declaración, Huang también hizo referencia a su historia personal y a su relación con Estados Unidos. Recordó que llegó al país hace 53 años y describió la obtención de la ciudadanía estadounidense como uno de los momentos más importantes de su vida.

NVIDIA ha sido el trabajo de mi vida. Construirla hasta convertirla en la empresa que es hoy junto a mis colegas ha sido un privilegio y un honor. Solo en Estados Unidos podría existir una empresa como NVIDIA. Amo a mi país y amo a NVIDIA”, expresó.

El empresario reconoció que no cumplió con las expectativas de todas las personas que forman parte de la compañía y que cometió errores graves en su vida personal.

También agradeció las muestras de apoyo recibidas durante la última semana y dedicó un mensaje a su familia, a la que aseguró que buscará honrar durante el resto de su vida.