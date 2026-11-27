Los principales partidos políticos de España cerraron este viernes sus campañas para las elecciones generales del próximo 29 de noviembre con actos multitudinarios, llamados a la movilización y duros mensajes contra sus adversarios, en una jornada en la que el PSOE logró llenar la Caja Mágica de Madrid, el PP reunió a miles de simpatizantes en Sevilla y el Frente Amplio superó las expectativas de asistencia en la capital española.

El presidente del Gobierno y candidato socialista a la reelección, Pedro Sánchez, encabezó el mitin de cierre del PSOE en la Caja Mágica, en Madrid, donde se congregaron más de 12 mil personas, mientras cerca de un millar se quedaron fuera por falta de espacio. El acto tuvo un formato festivo, con actuaciones de Tequila, Alice Wonder y Lina Makoul, además de un concierto de Los Planetas y la aparición sorpresa del cineasta Pedro Almodóvar, quien pidió el voto para Sánchez.

Durante su intervención, el dirigente socialista llamó a sus simpatizantes a realizar un último esfuerzo para garantizar una participación masiva en las urnas. "Movilicémonos el próximo 29 de noviembre por ellos y por lo de todos", expresó, al advertir que los derechos y libertades conquistados durante años podrían desaparecer si el Partido Popular (PP) y Vox llegan al Gobierno.

Sánchez sostuvo que están en riesgo los derechos de las mujeres víctimas de violencia de género, de las personas homosexuales y de los migrantes, y acusó a sus adversarios de pretender derogar avances democráticos. También defendió el sistema público de pensiones y recordó que las prestaciones aumentarán 3.5 por ciento este año, conforme a la inflación.

El candidato socialista volvió a cuestionar al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, por su actitud durante el debate electoral del jueves, cuando, según reprochó, pidió a la aspirante del Frente Amplio, Ada Colau, que permaneciera callada. Sánchez aseguró que las mujeres acudirán a votar para defender el progreso y frenar lo que calificó como una involución.

En Sevilla, Feijóo encabezó el cierre de campaña del PP ante más de 9 mil personas, según cifras del partido, en el Pabellón de la Navegación de la Isla de la Cartuja. El dirigente popular pidió el respaldo tanto de los votantes de centro y derecha como de quienes tradicionalmente han apoyado a la izquierda, con el argumento de que España necesita un Gobierno "limpio" y que funcione.

"Quiero pedir el voto de una forma directa a los que han votado a la izquierda. No os pido que dejéis de sentiros de izquierdas", afirmó Feijóo, quien insistió en que su propuesta no implica renunciar a las convicciones ideológicas, sino respaldar un cambio de Gobierno. "¡Va a ganar el cambio!", proclamó ante sus simpatizantes.

El líder del PP también centró parte de su discurso en los accidentes ferroviarios y cuestionó a Sánchez por no responder durante el debate a sus preguntas sobre las advertencias de los maquinistas y las fallas en los sistemas de seguridad. Se comprometió a recuperar el prestigio de la alta velocidad española, con especial atención a la conexión ferroviaria entre Madrid y Andalucía, y exigió justicia para las víctimas y sus familias.

Por su parte, el Frente Amplio, encabezado por Ada Colau, también registró una asistencia superior a la prevista durante su cierre de campaña en el recinto La Nave, en Villaverde, Madrid. El espacio, con capacidad para 4 mil personas, alcanzó su aforo máximo y alrededor de un millar de simpatizantes no pudo ingresar.

Ante la concentración de personas en el exterior, Colau y otros integrantes de la coalición anunciaron que saldrían a saludarlas y agradecerles el respaldo. La organización atribuyó parte de la respuesta al desempeño de su candidata en el debate electoral del jueves.

Entre los asistentes al acto figuraron la eurodiputada Estrella Galán, la portavoz de Más Madrid en la Asamblea regional, Manuela Bergerot, y el exdirigente de Podemos Ramón Espinar.

Los cierres de campaña estuvieron marcados por la disputa entre los principales bloques políticos, en un escenario en el que los sondeos sitúan al PP y a Vox como favoritos, mientras el PSOE busca remontar mediante una movilización masiva de sus simpatizantes. Las elecciones generales se celebrarán este domingo 29 de noviembre.