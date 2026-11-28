Lo que debía ser una visita para recibir un reconocimiento académico terminó en un conflicto diplomático. Francesca Albanese, relatora de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para los Territorios Palestinos, viajó este sábado rumbo a México, luego de que el gobierno de Costa Rica le impidiera ingresar al país bajo el argumento de que existía una alerta internacional por supuestos vínculos con actos terroristas.

La experta italiana había llegado el jueves al aeropuerto que da servicio a San José, donde tenía previsto acudir a la Universidad de Costa Rica (UCR) para recibir un doctorado honoris causa. Sin embargo, las autoridades migratorias le negaron el ingreso.

De acuerdo con información de AFP, Albanese pasó su primera noche en una sala de espera del aeropuerto y no fue sino hasta la madrugada del sábado que, gracias a una orden judicial, pudo descansar unas horas en un hotel cercano antes de abordar su vuelo hacia México.

“Gracias, pueblo de Costa Rica. Adiós, por ahora. Volveré, lo prometo, cuando Costa Rica vuelva a ser libre”, escribió en su cuenta de X, donde compartió una fotografía desde el avión, mostrando su pasaporte italiano.

La representante de Naciones Unidas había viajado al país centroamericano para recibir un doctorado honoris causa de la UCR. Foto: Reuters / Archivo.

Pese a que no pudo acudir personalmente a la ceremonia, la Universidad de Costa Rica mantuvo su decisión de otorgarle el reconocimiento, por lo que Albanese participó mediante una videollamada desde el aeropuerto.

Durante su discurso, la relatora rechazó las acusaciones en su contra y advirtió que el gobierno de la presidenta Laura Fernández deberá responder por lo que calificó como falsas imputaciones que la vinculan con el terrorismo.

Personas afuera del Aeropuerto Internacional Juan Santamaría, donde se le negó la entrada a Costa Rica a la relatora especial de la ONU, Francesca Albanese. Foto: Reuters.

También cuestionó la reciente firma de un Tratado de Libre Comercio entre Costa Rica e Israel, al considerar que esta decisión respalda lo que ella califica como un régimen de segregación en los territorios palestinos.

¿Por qué Francesca Albanese está en medio de la polémica?

La relatora de la ONU se ha convertido en una de las voces internacionales más críticas de las acciones militares de Israel en Gaza y de la ocupación de Cisjordania. Sus denuncias sobre un presunto genocidio le han valido fuertes críticas, además de sanciones económicas y la prohibición de ingresar a Estados Unidos.

Oscar Arias y Francesca Albanese. Especial

Albanese señaló que las sanciones impuestas por Washington están relacionadas con su respaldo a la Corte Penal Internacional, organismo que emitió una orden de detención contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y no con actividades terroristas.

Por su parte, la presidenta de Costa Rica no se ha pronunciado públicamente sobre lo ocurrido, aunque su antecesor y actual ministro de la Presidencia, Rodrigo Chaves, defendió los motivos de la alerta de seguridad y cuestionó las decisiones judiciales que favorecieron a la relatora.