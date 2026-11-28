Este sábado 28 de noviembre se registraron ocho sismos simultáneos, cada uno con epicentro diferente, relativamente cerca entre sí, en el Pacífico cerca de la costa al suroeste de Los Ángeles, de acuerdo con el Servicio Geológico.

Los movimientos fueron de entre 5 y 2.7 grados en la escala Richter frente a Hermosa Beach y Redondo Beach.

No se reportaron daños ni víctimas a lo inmediato.

Las sacudidas se sintieron hasta la fronteriza ciudad mexicana de Tijuana.