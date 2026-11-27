España concluye este viernes su campaña electoral de cara a los comicios del domingo, en los que el socialista Pedro Sánchez busca revertir los pronósticos de las encuestas, favorables a la derecha, que podría llegar al poder con el respaldo de la extrema derecha.

De concretarse la llegada de la extrema derecha al Gobierno en estas elecciones legislativas anticipadas, inicialmente previstas para mediados de 2027, sería la primera vez que ocurre en España desde la muerte del dictador Francisco Franco, en 1975.

La jornada electoral en la cuarta economía de la zona euro será seguida de cerca ante la proximidad de otras citas en países clave de Europa, como Francia, Italia y Polonia.

Un cambio de signo político en España representaría un nuevo impulso para las fuerzas conservadoras y de extrema derecha en la región, donde Sánchez se ha convertido en una de las voces más visibles de la izquierda.

Sánchez y sus adversarios intensifican el pulso electoral

Durante el último debate televisado, celebrado la noche del jueves, Sánchez planteó las elecciones del domingo como una decisión entre "dos caminos muy diferentes": una "España próspera", que atribuyó a los avances sociales de su Gobierno, y una "España de recortes, de congelación de salarios" si la derecha y la extrema derecha llegan al poder.

Por su parte, Alberto Núñez Feijóo, dirigente del Partido Popular (PP) y favorito en las encuestas, concentró sus críticas en la gestión económica y los escándalos de corrupción que han afectado al Ejecutivo. "Sánchez no contesta nada. Solo huye", afirmó.

En tanto, Santiago Abascal, candidato de Vox, responsabilizó al Gobierno de impulsar una migración masiva que, según su postura, ha agravado la crisis de vivienda, una de las principales preocupaciones de los electores, además de deteriorar los servicios públicos y aumentar la inseguridad.

La migración se ha convertido en uno de los temas centrales de la campaña, en un país donde miles de extranjeros, principalmente latinoamericanos, continúan a la espera de una respuesta a sus solicitudes de regularización, como parte de un proceso extraordinario promovido por el Gobierno socialista.

Para el cierre de campaña de este viernes, Sánchez tiene previsto encabezar un acto en Madrid, mientras que Feijóo realizará un mitin en Sevilla, Andalucía. Abascal, por su parte, tendrá su última aparición en la plaza de toros de Valencia, en el este del país.

Para Paloma Román, politóloga de la Universidad Complutense de Madrid, las últimas horas de campaña serán determinantes para el socialista, quien busca "movilizar a los abstencionistas", habitualmente identificados con la izquierda, frente a una derecha que ha centrado su estrategia en el lema de "echar a Sánchez".

Encuestas anticipan ventaja del PP y posible alianza con Vox

Los sondeos colocan al Partido Popular en el primer lugar de las preferencias electorales, aunque la distancia respecto a los socialistas se ha reducido. Sin embargo, los populares no conseguirían la mayoría absoluta en el Congreso, por lo que podrían necesitar el respaldo de la extrema derecha.

Vox ocupa el tercer lugar en las encuestas y podría casi duplicar su representación parlamentaria. Actualmente, el PP y Vox gobiernan en coalición en varias regiones españolas.

Después de más de ocho años al frente del Gobierno, Pedro Sánchez enfrenta una de sus contiendas electorales más complicadas. En el ámbito internacional se ha consolidado como una figura de la izquierda, particularmente por sus enfrentamientos con Donald Trump y Benjamin Netanyahu.

Sin embargo, dentro de España su imagen se ha deteriorado por una serie de escándalos de corrupción que involucran a antiguos colaboradores cercanos y miembros de su familia.

El socialista, de 54 años, defiende el dinamismo de la economía española pese a las desigualdades persistentes y busca capitalizar el descontento generado por la crisis de acceso a la vivienda. De hecho, decidió adelantar las elecciones después de que el Congreso rechazara un paquete de medidas con el que pretendía enfrentar esta situación.

La oposición le reprocha no haber conseguido contener el incremento de los precios de la vivienda ni el encarecimiento del costo de vida en general. También cuestiona que no anticipara la crisis migratoria en Ceuta durante el verano, cuando decenas de miles de migrantes ingresaron desde Marruecos a este enclave español del norte de África.

A estos señalamientos se suma la acusación de falta de inversión, al recordar los dos accidentes de trenes de alta velocidad registrados este año, que dejaron un saldo de 115 personas fallecidas.

Feijóo, de 65 años, defiende su gestión al frente de la región noroccidental de Galicia, donde gobernó durante 13 años, y promete cerrar la etapa de Pedro Sánchez con "verdad, decencia y gestión".

Con información de AFP.