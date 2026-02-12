CIA intensifica campaña de reclutamiento de espías contra China

La CIA intensificó su esfuerzo por reclutar espías en China con un nuevo video en chino divulgado el jueves, que apela a oficiales militares descontentos, una medida que probablemente enfurezca aún más a Pekín.

En el video, publicado en el canal de YouTube de la CIA, un ficticio oficial chino decide contactar a la agencia de inteligencia estadounidense tras concluir que "los líderes lo único que protegen son sus propios intereses" y que "su poder se basa en incontables mentiras".

El clip muestra al oficial en su casa con su familia, luego conduciendo bajo una lluvia torrencial y pasando por un puesto de control, antes de sacar una computadora portátil en el coche y teclear mientras dice: "Elegir este camino es mi manera de luchar por mi familia y mi país".

El texto en chino que acompaña el video solicita filtraciones sobre los líderes y el ejército de Pekín, así como sobre otras áreas.

¿Tiene información sobre altos líderes chinos? ¿Es usted un oficial militar o tiene vínculos con el ejército? ¿Trabaja en los ámbitos de inteligencia, diplomacia, economía, ciencia o tecnología avanzada, o trata con personas que trabajan en esos campos?", pregunta.

Por favor, contáctenos. Queremos comprender la verdad", dice, y añade que la CIA puede contactarse "de forma segura a través de nuestro servicio oculto en Tor", un navegador en la darknet, la versión clandestina de internet.

El año pasado, la CIA difundió varios videos el año que según el director de la agencia, John Ratcliffe, buscaban reclutar funcionarios chinos.

El ministerio de Relaciones Exteriores de Pekín condenó entonces las publicaciones como una "provocación política descarada".

Espionaje de la CIA

Más allá del video divulgado el jueves por la Agencia Central de Inteligencia (CIA) para reclutar espías en China, este esfuerzo forma parte de una estrategia mucho más amplia de Washington para ampliar su recolección de inteligencia humana (“human intelligence”) en un rival geopolítico clave.

Analistas señalan que la CIA ha adoptado en los últimos años formas de comunicación más abiertas y dirigidas, como videos en mandarín y mensajes en redes sociales, con instrucciones detalladas para contactar de forma segura a la agencia, un cambio respecto a la discreción tradicional del espionaje y alineado con campañas similares lanzadas hacia Rusia y otros países.

La reacción oficial de Pekín ante estas iniciativas ha sido consistentemente de condena y advertencia. Voceros del Ministerio de Relaciones Exteriores y del Ministerio de Seguridad del Estado han catalogado los videos como una “provocación política” y una violación de la soberanía china, prometiendo medidas para contrarrestar la “infiltración y sabotaje” de fuerzas extranjeras que, según ellos, buscan debilitar al país.

Estas críticas se han intensificado con declaraciones que califican los esfuerzos de la CIA como intentos descarados de “lanzar una cuña” entre los ciudadanos chinos y su gobierno.

El trasfondo geopolítico de esta confrontación es una rivalidad estratégica más amplia entre Estados Unidos y China que abarca no solo la inteligencia sino también la competencia militar, tecnológica y económica.

Desde la desarticulación de redes de espionaje estadunidenses en China hace más de una década hasta las actuales purgas internas dentro de los altos mandos militares chinos, la percepción en Washington es que recopilar información de dentro del sistema político y de defensa chino es crucial para contrarrestar las ambiciones globales de Pekín.

Washington, por su parte, afirma que estas campañas buscan aprovechar descontentos internos y atraer a quienes quieran compartir información “por un futuro mejor”.

Con información de AFP.