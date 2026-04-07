Choque entre un tren (TGV) y un camión deja un muerto y 27 heridos en Francia

El conductor de un tren de alta velocidad perdió la vida este martes al colisionar con un camión, en un paso a nivel en el norte de Francia, indicaron las autoridades francesas.

El accidente se produjo a las siete de la mañana, hora local, entre las localidades de Béthune y Lens, en el norte de país falo, precisó la compañía de trenes SNCF. Veintisiete personas resultaron heridas, según estas fuentes.

Las autoridades informaron del fallecimiento del conductor del TGV, pocas horas después del siniestro. El hombre, de unos 56 años de edad, según la información disponible, se encontraba atrapado en su cabina en el momento en que los servicios de emergencia intervinieron en el lugar, aunque lamentablemente no pudieron salvarlo.

Al lugar acudieron alrededor de 88 bomberos, servicios de emergencia, empleados y voluntarios de Protección Civil para auxiliar a los heridos y trabajar en la zona del siniestro, para retirar el vehículo que quedó destrozado por el impacto.

Sindicato SUD rail descarta heridos en estado crítico

Por su parte, Fabien Villedieu, del sindicato SUD Rail, añadió en la red social X que, además de la muerte del maquinista del TGV, varios pasajeros habían resultado heridos. “Tras un accidente en un paso a desnivel entre un TGV y un camión en la región de Hauts-de-France, el maquinista falleció. Nuestras condolencias a nuestro compañero que murió en acto de servicio. También hay algunas personas heridas en el TGV, pero aparentemente ninguna está en estado crítico”, escribió.

Por el momento ni la compañía ferroviaria ni la prefectura local precisaron las circunstancias del accidente.

Tránsito ha sido afectado en la zona del accidente del TGV

El tráfico ferroviario estará interrumpido en la zona de la colisión hasta la noche del martes, precisó la SNCF.

El ministro de Transportes francés, Philippe Tabarot, también confirmó el accidente ferroviario en una publicación en X, y añadió que se dirigiría al lugar del accidente. El minsitro escribió: “Esta mañana se produjo un accidente entre un camión y un tren TGV entre Béthune y Lens. Voy a ir allí con el presidente y director ejecutivo de SNCF, Jean Castex”.

El percance afectará al tráfico ferroviario en la región de Hauts-de-France al menos hasta el final del día. La línea Béthune-Lens, donde se produjo la colisión, permanecerá suspendida.

En Francia, los accidentes en las líneas de tren de alta velocidad son poco frecuentes en comparación con los ferrocarriles tradicionales.

Con información de AFP y Reuters.

*mcam