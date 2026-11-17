El gobierno de Donald Trump pidió este martes al Congreso que aprobara un presupuesto de 50 mil 100 millones de dólares para modernizar la infraestructura aérea del país, pocos días después de una caída del sistema a nivel nacional que suspendió los vuelos durante cuatro horas.

La paralización del tráfico aéreo del viernes fue la más larga en Estados Unidos desde los atentados del 11 de septiembre de 2001, y desató un caos en los aeropuertos que se extendió durante el fin de semana.

El secretario de Transporte, Sean Duffy, el jefe de la Administración Federal de Aviación (FAA), Bryan Bedford, y el director de presupuesto de la Casa Blanca, Russ Vought, pidieron los fondos en una carta dirigida a los legisladores estadunidenses que detalla cómo se gastarían.

Cinco partidas de 10 mil millones

Duffy ya había reclamado este monto de forma informal el viernes, poco después de que la FAA ordenara suspender todos los despegues en Estados Unidos, lo que obligó a cancelar miles de vuelos. Según el gobierno, son necesarias cinco partidas de 10 mil millones de dólares cada una.

La primera sería para mejorar la tecnología del control de tráfico aéreo, incluidas las redes de comunicación. La segunda, para mejorar las infraestructuras aeroportuarias del país, y la tercera, para la modernización de terminales envejecidos.

La cuarta financiaría cinco nuevos centros regionales de control de tráfico aéreo, para reemplazar a los 22 actuales. Los últimos 10 mil millones de dólares se destinarían a la renovación o la construcción de 140 torres de control.

Los funcionarios argumentaron en la carta que la crisis subrayó la urgencia de las inversiones:

"Equipos obsoletos y antiguos interrumpieron las comunicaciones de las aeronaves y las señales de radar".

Duffy defiende el cierre; demócratas critican

Duffy defendió el martes la orden de suspensión como una precaución de seguridad necesaria. Al reunirse con legisladores en el Capitolio, en Washington, declaró:

"No voy a disculparme por haber cerrado el espacio aéreo".

A su lado, Bedford afirmó que, aunque el origen de la avería se atribuyó a un router, aún no se determinaron sus causas exactas. Las agencias de inteligencia estadunidenses descartaron que se tratara de un ciberataque.

La demanda de fondos adicionales generó críticas de los demócratas, que acusan a Duffy de haber gestionado mal miles de millones de dólares ya otorgados a la FAA. La demócrata Rosa DeLauro, del Comité de Asignaciones Presupuestarias de la Cámara de Representantes, lo acusó de pedir un rescate de 50 mil millones de dólares sin un auténtico plan.

Trump atribuyó la responsabilidad de la caída del sistema a equipos obsoletos, pero también a los anteriores gobiernos, e instó al Congreso a proporcionar el dinero requerido. Duffy también aseguró el martes en el Capitolio que heredó una red vieja.