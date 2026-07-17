“Recuerdan al fascismo hitleriano”: Díaz-Canel responde a nuevos señalamientos de Estados Unidos

El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, advirtió este viernes sobre el resurgimiento de lo que calificó como “una nueva y más peligrosa versión del macartismo”, en referencia a la persecución política anticomunista que se vivió en Estados Unidos durante la década de 1950.

En un mensaje difundido en sus redes sociales, el mandatario señaló que este fenómeno se proyecta con carácter transnacional y que se están promoviendo alianzas de ultraderecha que evocan al fascismo hitleriano y a la Operación Cóndor, con el objetivo de arremeter contra lo que se denomina “izquierda radical” global.

“El verdadero peligro para la humanidad es la filosofía del despojo que dicta las acciones de guerra de la ultraderecha transnacional”, afirmó Díaz-Canel, quien además denunció que estas corrientes políticas son responsables de crímenes como el genocidio en Gaza, asesinatos extrajudiciales, persecución y tortura de migrantes, bombardeos en Irán y el bloqueo genocida contra el pueblo cubano.

Reacción del canciller Bruno Rodríguez

El canciller cubano, Bruno Rodríguez, también se pronunció sobre la reunión convocada en Washington por el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, cuyo eje central fue el combate contra la izquierda mundial. Rodríguez aseguró que el encuentro buscaba “reinstaurar la persecución y la represión política”, en línea con las advertencias de Díaz-Canel.

El cerco contra Cuba

Desde hace más de seis décadas, Cuba enfrenta un bloqueo económico y comercial impuesto por Estados Unidos, el cual se ha intensificado desde el regreso de Donald Trump a la presidencia en enero de 2025. La política de asfixia incluye restricciones al ingreso de divisas, bloqueo de suministros energéticos y amenazas de uso de la fuerza militar.

Actualmente, el Comando Sur de Estados Unidos mantiene un despliegue en el Caribe, mientras la isla denuncia que estas medidas han provocado un bloqueo multidimensional que afecta sectores esenciales como el abastecimiento de combustible, electricidad, salud, educación, transporte, alimentos y turismo.